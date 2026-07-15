Michael Phelps: «Hice un trato con mi madre: cuando rompía un récord mundial podía gastarme 25.000 dólares, ella me abrió la mente»

Michael Phelps, el deportista olímpico con más medallas de oro de todos los tiempos, ha compartido una anécdota poco conocida sobre sus primeros años como profesional. El ex nadador estadounidense explica que, cuando comenzó a generar importantes ingresos gracias a sus patrocinadores siendo apenas un adolescente, su madre estableció una estricta norma para enseñarle a administrar su dinero.

Durante una entrevista en el programa Richer Lives, Phelps recuerda que tras convertirse en profesional con 15 años su madre le propuso un acuerdo: solo podría gastar unos 25.000 dólares cada vez que batiera un récord del mundo. La intención era evitar que el joven nadador gastara sin control, que tuviera conciencia de lo que iba a costarle ganar dinero pese a ser deportista profesional de élite. «Mi madre me dijo: ‘Cada vez que rompas un récord del mundo, podrás gastar 20.000 o 25.000 dólares’», recuerda entre risas. Sin embargo, ninguno de los dos imaginó entonces que acabaría estableciendo 39 récords mundiales a lo largo de su carrera.

«Cuando empecé a batir demasiados récords estadounidenses, me dijeron: ‘Tenemos que cambiar este contrato’», cuenta. Al principio, Michael Phelps utilizaba ese dinero para comprar videojuegos y consolas. Más adelante, cuando cumplió 16 años, realizó una de sus primeras adquisiciones importantes: un Cadillac Escalade. Aun así, asegura que siempre fue consciente de que debía actuar con responsabilidad pese a los importantes ingresos que empezaban a llegar a su cuenta bancaria.

Michael Phelps y la gestión del dinero

«Creo que, gracias a que mi madre me enseñó el enfoque basado en incentivos para batir el récord mundial, empecé a pensar: ‘¿Qué más puedo hacer con mi dinero? ¿Lo voy a invertir? ¿Invertir en acciones?’», dice. «Creo que realmente me abrió la mente a una forma diferente de pensar sobre mi carrera, no solo como nadador, sino como profesión», añade.

El ex deportista asegura que el dinero nunca fue la principal motivación de su carrera, sino una consecuencia de su rendimiento en la piscina. También destacó la importancia de contar con asesoramiento financiero desde muy joven y explicó que trabaja con el mismo asesor desde los 15 años, lo que le ayudó a desarrollar hábitos de ahorro, inversión y planificación a largo plazo.

Michael Phelps insiste en que esa educación financiera fue determinante para afrontar el éxito deportivo con una visión de futuro. De hecho, tras conquistar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, destinó el millón de dólares que recibió como bonificación de Speedo a crear la Michael Phelps Foundation, organización dedicada a promover la seguridad acuática y estilos de vida saludables.

A sus 41 años, el estadounidense considera que las lecciones aprendidas durante su adolescencia fueron tan importantes como los entrenamientos que lo convirtieron en el nadador más exitoso de la historia olímpica. Según explicó, la disciplina, la preparación y una gestión responsable del dinero han sido pilares fundamentales tanto dentro como fuera de la piscina. Y su madre fue clave en los comienzos, con ese trato que ahora recuerda con una sonrisa.