Un alcalde separatista de Mallorca multará con 2.500 euros a los vecinos de una urbanización que consuman más agua

El alcalde separatista de Esporles en Mallorca, Josep Ferrà, (Més per Mallorca) multará con 2.500 euros a los que consuman más agua del medio millar de vecinos de la urbanización de Ses Rotgetes y Jardín de Flores, excedan el límite máximo inicial de consumo de 340 litros de agua diarios por contador domiciliario de cada vivienda.

El consumo medio diario por habitante es en Baleares de 136 litros, por lo que será el número de residentes en cada vivienda lo que marcará las autorrestricciones que cada familia tendrá que imponerse para no ser sancionada.

Además de la posibilidad de imponer sanciones, en caso de incumplimientos reiterados, el Ayuntamiento amenaza con proceder al corte temporal del suministro a las viviendas que superen de forma reiterada los límites establecidos.

Se da la circunstancia de que los vecinos de esta urbanización llevan años denunciando cortes prolongados en el suministro que afectan gravemente a su vida cotidiana y exigiendo por ello al alcalde que impulse de una vez por todas la construcción de un nuevo pozo que garantice el abastecimiento de agua y ponga fin a este problema.

De hecho, el propio Ayuntamiento reconoce que, además del incremento de la demanda registrado en mayo, la causa de esas restricciones está en el hecho de que todavía no haya entrado en funcionamiento el segundo pozo de abastecimiento previsto, una infraestructura imprescindible para reforzar el suministro de las urbanizaciones y que sigue pendiente de las autorizaciones administrativas necesarias.

Unas explicaciones que no han convencido al coordinador de Vox en Esporles, José Villanueva, que ha cargado duramente contra el alcalde separatista Ferrà porque la única respuesta que reciben los vecinos es «que contraten camiones cisterna para poder abastecerse, obligándoles además a asumir de su bolsillo un importante coste económico sin que el Ayuntamiento les garantice siquiera la devolución de ese dinero».

«Es un auténtico despropósito y una muestra del abandono institucional al que están sometidos», ha señalado.

Vox recuerda que Ses Rotgetes es una zona urbana cuyos vecinos pagan sus impuestos como cualquier otro ciudadano de Esporles, por lo que «resulta inadmisible» que en pleno siglo XXI haya familias que vivan con la incertidumbre permanente de no saber si tendrán agua suficiente para cubrir sus necesidades diarias.

«La gestión de Josep Ferrà es el reflejo de un gobierno municipal más preocupado por sus obsesiones ideológicas y separatistas que por resolver los problemas reales de los vecinos», ha afirmado Villanueva.

Vox ha mostrado además su apoyo a los residentes de Ses Rotgetes, que han decidido acudir a los tribunales y demandar al Ayuntamiento ante la falta de respuestas y de soluciones efectivas.

«Cuando los vecinos se ven obligados a denunciar a su propio Ayuntamiento para reclamar algo tan básico como el agua, significa que el equipo de gobierno ha fracasado estrepitosamente en su principal obligación: atender las necesidades de sus ciudadanos», concluye Villanueva.