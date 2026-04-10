La AEMET confirma el cambio radical de tiempo este domingo en Baleares: lluvias con barro y bajada de temperaturas

La AEMET confirma el cambio de tiempo para este domingo en Baleares: lluvias persistentes acompañadas de barro. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que la meteorología va a cambiar de forma radical durante el fin de semana, especialmente el domingo, con lluvias y un importante descenso de las temperaturas.

Para este viernes se espera un ambiente estable, con cielo poco nuboso o despejado y con pocos cambios en las temperaturas, con máximas rondando los 22-29 grados centígrados (ºC). El viento sopla flojo, variable, tendiendo por la tarde a flojo o moderado de componente este con intervalos de brisas.

El sábado, el tiempo arrancará con cielo poco nuboso, pero tendiendo por la mañana a intervalos de nubes medias y altas y a cubierto por la tarde. Será en este momento cuando puedan registrarse las primeras lluvias, aunque débiles y ocasionales, y que por la noche podrían ir acompañadas de barro.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínimas de 7-15ºC y máximas de 21-27ºC. El viento soplará del este con intervalos de fuerte en la cara norte de la Serra de Tramuntana, con rachas de 60-70 kilómetros por hora (km/hora).

El cambio drástico se espera el domingo, que amanecerá cubierto con lluvias persistentes acompañadas de barro y con un descenso notable de las temperaturas, con máximas por debajo de los 20ºC (14-18ºC). Las mínimas se alcanzarán al final del día y se quedarán entre los 7-11ºC. El viento soplará de moderado a fuerte con rachas de 60-70 km/hora.

La situación de inestabilidad tenderá a remitir a lo largo de la tarde-noche del lunes, aunque en Menorca seguirá el viento fuerte.