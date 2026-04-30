Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del asesinato de Mauricio, un pizzero italiano en Ibiza

La investigación sobre el asesinato de Francesco Sessa, un joven pizzero italiano de 35 años, avanza con una línea clara: los indicios apuntan a un posible ajuste de cuentas como origen de la pelea que terminó en tragedia. El suceso, ocurrido a plena luz del día en una de las zonas más concurridas de Ibiza, ha causado una fuerte conmoción tanto entre residentes como en la comunidad italiana de la isla.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES los investigadores tienen muy claro que víctima y agresor se conocían y que ambos están vinculados al mundo del trapicheo. Sessa, natural de Pagani, fue apuñalado mortalmente este miércoles por la tarde en Platja d’en Bossa, una de las áreas más turísticas y transitadas del municipio de Sant Josep de sa Talaia. El ataque tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas en la calle Alzines, en las inmediaciones del bar de la asociación de vecinos.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la agresión se produjo tras una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta pelea. Fue en ese contexto cuando el presunto agresor utilizó un arma blanca, asestando una puñalada en el hemitórax izquierdo de la víctima, una zona especialmente vulnerable que resultó letal.

Los servicios de emergencia del 061 acudieron con rapidez al lugar de los hechos, encontrando a Sessa en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos prolongados por reanimarlo, no lograron salvar su vida. A pesar de todos los intentos de estabilización del paciente, las lesiones que presentaba el italiano eran incompatibles con la vida, señalaron fuentes sanitarias.

Horas después del crimen, la Guardia Civil confirmó la detención del presunto autor del apuñalamiento. Se trata de un compatriota italiano de 45 años de edad, un elemento más que da mayor fuerza a la hipótesis del supuesto ajuste de cuentas.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que no se trataría de un ataque aleatorio, sino de un enfrentamiento con antecedentes previos. Este dato refuerza la idea de que la agresión podría haber sido el desenlace de conflictos anteriores entre ambas partes, lo que situaría el crimen en un contexto más complejo que una simple discusión fortuita.

El caso ha generado una gran preocupación en Ibiza, especialmente por producirse en una zona de alta afluencia turística y en horario diurno, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad en áreas clave de la isla. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones o revelaciones en las próximas horas.

La muerte de Francesco Sessa deja un profundo impacto entre quienes lo conocían como trabajador y residente en la isla, y añade un nuevo episodio de violencia que las autoridades tratan ahora de esclarecer en su totalidad.