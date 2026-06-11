Vecinos de Alcúdia denuncian que Red Eléctrica quiere perforar sus fincas para instalar el cable sin haberles enseñado el proyecto

La Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) ha denunciado que 4 Punto Sertec, la empresa subcontratada por Red Eléctrica de España para la instalación del cable que conectará Baleares con la Península, ha contactado con propietarios de fincas en el municipio de Alcúdia para anunciarles el inicio de sondeos geológicos en sus parcelas previstos para el próximo 15 de junio.

Los trabajos anunciados consisten en perforaciones de 101 mm de diámetro y hasta 25 metros de profundidad en, al menos, tres puntos distintos del trazado terrestre previsto para PENBAL-2 en Mallorca, todo ello con la autorización administrativa del Consejo de Ministros todavía pendiente.

ANACA ha informado que cuando el propietario afectado exigió por escrito la documentación legalmente exigible, como una resolución oficial de ocupación temporal, publicación en boletín oficial de los bienes afectados o una notificación administrativa certificada, la empresa se limitó a responder por escrito: «Cuando iniciemos los trabajos, le presentaremos la documentación correspondiente».

ANACA ha considerado este modo de proceder como un «atropello a los derechos de los propietarios», ya que «la documentación habilitante debe obrar en su poder antes de cualquier acceso, no en el momento en que los operarios se presenten en la finca».

Además, han indicado que «actuar de otro modo no es un error procedimental; es una forma de presión deliberada sobre ciudadanos que ejercen legítimamente sus derechos».

Cabe recordar que el proyecto sigue en fase de evaluación ambiental ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). De hecho, el propio Ayuntamiento de Alcúdia aprobó por unanimidad el pasado 4 de junio una moción instando al Gobierno a no adoptar ninguna decisión definitiva sobre el trazado hasta que se actualice la cartografía bionómica marina.

«Los sondeos se enmarcan en el trazado terrestre previsto, que en su recorrido por Mallorca atraviesa el entorno de la ZEPA ES0000541 Maristany, espacio protegido de la Red Natura 2000 sobre el que el Govern de les Illes Balears ha formulado condicionantes específicos aún no resueltos», han manifestado.

Por otro lado, desde ANACA han instado a los propietarios afectados a no autorizar ningún acceso sin haber recibido previamente la documentación legal completa, y estudia las acciones legales y administrativas correspondientes.

Y es que, según han informado, ya han transcurrido siete días desde que el pleno de Alcúdia aprobó por unanimidad instar al MITECO a actualizar la evaluación ambiental del PENBAL-2 y dar traslado formal de ese acuerdo al Ministerio, al Govern, al Consell de Mallorca y al promotor y a fecha de hoy no consta que el Ajuntament haya remitido comunicación alguna en ese sentido.

Protección del humedal de Maristany

Por su parte, Red Eléctrica ha informado que ha iniciado la realización de estudios geotécnicos para asegurar que el cable eléctrico entre la Península y Baleares no afecte al humedal de Maristany.

El proyecto ha iniciado ya su fase de evaluación ambiental ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha informado la empresa en un comunicado.

Los que se iniciarán ahora son trabajos destinados a obtener más información para completar su adaptación al entorno previos a la aprobación definitiva. Los trabajos arqueológicos realizados en abril por orden del Consell de Mallorca han confirmado que no se afecta a bienes.

Las actuaciones incluyen tres sondeos geotécnicos y varias tomografías eléctricas terrestres destinadas a caracterizar el subsuelo y asegurar que el trazado no afecta al humedal de Maristany. Las tomografías ya se han completado y el lunes está previsto comenzar con los sondeos, que se prolongarán durante unas tres semanas.

Los sondeos geotécnicos son necesarios para conocer el terreno que se tiene que perforar y poder ajustar el trazado de la perforación horizontal dirigida, de manera que no haya afección a la zona. La perforación horizontal tendrá una longitud de 580 metros y una profundidad de 18 metros.

Tanto los trabajos arqueológicos como las tomografías y sondeos previos, ha asegurado Red Eléctrica, cuentan con los permisos preceptivos. Se trata de trabajos de carácter temporal y con «mínima afección» al entorno. Una vez finalizados el terreno será restituido a su estado original.

Todos estos trabajos, ha asegurado Red Eléctrica, son previos a la aprobación del proyecto y sus resultados validarán o implicarán «algún ajuste» en el trazado definitivo. Por lo tanto, deben hacerse necesariamente antes de que finalice la tramitación del proyecto y su aprobación.