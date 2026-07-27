Barcelona y Valencia compartirán instalaciones durante su semana de pretemporada en Inglaterra

Dos clubes del fútbol español, como son Barcelona y Valencia, coincidirán durante su semana de stage en Inglaterra. Ambos equipos estarán instalados en St. George’s Park, el cuartel general de la Selección inglesa. Lo que sería la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para las selecciones masculinas, femeninas y categorías inferiores de los Three Lions.

La casualidad es que Barcelona y Valencia van a coincidir durante unos días en estas instalaciones con más de 130 hectáreas. Son inmensas, por lo que es muy posible que ni se vean las caras. El cuadro valencista estará alojado hasta el próximo 1 de agosto tras aterrizar esta tarde en Birmingham. El conjunto culé llegó antes, por la mañana, y se alojará hasta el día 3.

Catorce campos de fútbol tiene este gran complejo situado cerca de Birmingham con un hotel Hilton con más de 200 habitaciones. Durante estos días, Valencia y Barcelona se entrenarán en estas instalaciones. Uno de sus campos contiene un césped idéntico al de Wembley. Una joya para prepararse de la mejor manera posible en esta pretemporada.

El Valencia estará en St. George’s Park desde este lunes hasta el próximo 1 de agosto y disputará dos amistosos. Primero uno contra el Derby County FC a puerta cerrada este martes en estas mismas instalaciones. Y posteriormente, otro el 1 de agosto contra el Stoke City en su estadio.

El Barcelona estará dos días más, hasta el próximo día 3 de agosto. Esta misma tarde ya ha realizado su primer entrenamiento y mañana martes doble sesión a las órdenes de un Hansi Flick que se ha llevado a 30 jugadores, con la novedad de Adeyemi, el último fichaje del club. El viernes se medirán al Birmingham City en su estadio a partir de las 20:45 horas.