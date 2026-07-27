Sorpresa en la convocatoria del Barcelona para Inglaterra: Flick incluye al lesionado De Jong y a Ter Stegen

Hansi Flick se ha llevado a 31 jugadores al stage de Inglaterra, incluidos Frenkie de Jong y Ter Stegen. Esas son las dos grandes sorpresas de la convocatoria del Barcelona para su estancia en St. George’s Park esta semana. Llama bastante la atención la presencia de estos dos jugadores, ya que se esperaba que se quedaran en Barcelona, uno recuperándose de su lesión y el otro para terminar de cerrar su salida.

El conjunto blaugrana se enfrentará al Birmingham, equipo de la Championship inglesa, este viernes 31 de julio en el que será su segundo amistoso de pretemporada. Todo apuntaba a que De Jong y Ter Stegen no viajarían al stage de Inglaterra, pero finalmente Flick ha decidido que suban al avión. Entre los convocados también están Fermín y Araujo, prácticamente recuperados de sus lesiones y a la espera de recibir el alta médica.

De Jong, que se ha incorporado este lunes al equipo, ha vuelto lesionado del Mundial. El neerlandés sufrió una rotura del ligamento lateral interno durante la Copa del Mundo y estará de baja unos tres meses. Se iba a quedar en Barcelona, pero como los recuperadores del Barça estarán en el stage con el equipo, finalmente ha viajado con el resto de sus compañeros y seguirá con su recuperación allí.

El caso de Ter Stegen es distinto. El guardameta está muy cerca de cerrar su cesión al Ajax, pero al no haberse concretado, Flick ha decidido que viaje también. Desde el club están trabajando para cerrar su cesión al Ajax por una temporada. El acuerdo entre todas las partes es total, pero todavía falta por cerrar algunos flecos fiscales sobre su salario. Por eso se está retrasando todo. Pero su marcha a Holanda se podría anunciar en las próximas horas o días.

Entre los convocados aparece también el nuevo fichaje: Karim Adeyemi. El alemán es otra de las novedades de una lista en la que están casi todos los mundialistas, además de algunos jóvenes del filial y del juvenil. A todos ellos se sumará Raphinha el próximo miércoles 29. El extremo brasileño viajará directamente a Inglaterra para incorporarse al stage.

Los convocados para el stage son estos: Ter Stegen, H. Fort, Balde, Araujo, Cortés, Guille Fernández, Toni Fernández, Brian Fariñas, Hamza Abdelkarim, Tommy, Xavi Espart, Aron Yaakobishvili, Karim Adeyemi, Christensen, Fermín, M. Casadó, Gerard Martin, Roony, Ebrima Tunkara, Jofre Torrents, Marc Bernal, Alex González, Shane Kluivert, Szczesny, Orian Goren, Óscar Gistau, Ibrahim Diarra, Jordi Pesquer, Iker Rodríguez y Frenkie de Jong.