Grave lesión de De Jong: tiene roto el ligamento lateral interno de su rodilla

Frenkie de Jong sufre una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. El futbolista del Barcelona tiene una lesión mucho más grave de lo esperado, aunque no precisará cirugía. El futbolista estará de baja un mínimo de tres meses, después de confirmarse en las pruebas realizadas por los servicios médicos del club que tiene una afección peor a la que se le diagnosticó en un principio, puesto que se consideró que podía seguir jugando durante el Mundial 2026. En Can Barça ya valoran declararle como baja de larga duración para liberar espacio salarial.

La entidad culé ha revelado el alcance de esta lesión tras las pruebas que le han realizado, revelando que «sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha». Asimismo, se explica que el futbolista continuará bajo tratamiento y que quedan «pendientes de su evolución en las próximas semanas» para valorar tanto el tiempo de recuperación como los pasos a seguir. Eso sí, de momento, no pasará por el quirófano.

El jugador también ha hablado sobre su lesión y ha justificado que jugase contra Marruecos en el Mundial, en el encuentro en el que fueron eliminados. Ha calificado como «informes falsos» esos que apuntaban a que corría el riesgo de lesionarse más y que, pese a ello, jugó. «Los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único reto era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido contribuir al equipo», ha señalado.

De esta manera, el mediocentro neerlandés sale al paso de las acusaciones de que había jugado lesionado durante el Mundial corriendo el riesgo de sufrir una lesión mayor, como al final ha sucedido. «Afortunadamente, en esta etapa no es necesaria la cirugía, y ahora estoy totalmente concentrado en mi recuperación y en volver al campo lo antes posible», ha destacado.

Tras el Mundial, el jugador acudió a Barcelona para someterse a más pruebas, aunque no se pudo saber 100% qué era lo que tenía debido a una fuerte inflamación que impedía que se le realizara una resonancia magnética. Una vez ha remitido ese hinchazón, ha podido pasar esos exámenes médicos, en los que se ha revelado una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, aunque no precisará pasar por el quirófano. Eso sí, el jugador estará de baja un mínimo de tres meses, por lo que se perderá el arranque de la Liga.