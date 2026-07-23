Adeyemi, en su presentación: «No me lo podía creer, Flick me dijo que me quería y que lo diese todo»

Karin Adeyemi ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona el mismo día que se anunciaba su fichaje como club blaugrana. El futbolista alemán ha atenido a los medios de comunicación en sus primeras horas con su nueva camiseta. El ex del Borussia Dortmund ha destacado a Hansi Flick como el principal valedor de su llegada al Barça. «Me dijo que me quería y que lo diese todo», ha reconocido Adeyemi sobre su conversación con el técnico.

El anuncio oficial del fichaje del joven atacante de 24 años se ha retrasado más de lo previsto, con Adeyemi esperando durante una semana la Ciudad Condal sin que se confirmara su llegada al club. Uno de los motivos de esta dilación fue que Joan Laporta, presidente blaugrana, viajó a Estados Unidos para presenciar las semifinales y la final del Mundial. En la mañana del jueves se ha oficializado la firma de Karim Adeyemi como segunda incorporación del FC Barcelona esta temporada.

El jugador alemán, que ha militado las últimas cuatro campañas en el Borussia Dortmund, ha remarcado la ilusión que despertó en él la llamada del Barça. «Cuando supe del interés, no me lo podía creer. Mi última temporada no fue la mejor, por lo que estoy muy agradecido». Hansi Flick ha sido uno de los hombres que ha propiciado el fichaje de Adeyemi. El técnico culé le hizo debutar en la selección alemana con 19 años, y un lustro después le tendrá a sus órdenes en Can Barça. «Ha sido un pilar para mi llegada. Me dijo que viniera y que lo diera todo. Eso es exactamente lo que quiero hacer», ha explicado sobre su relación con Flick.

Karim Adeyemi aterriza en el FC Barcelona como un jugador de rotación para la zona de ataque, donde el equipo blaugrana vivirá una remodelación de cara a la próxima campaña. Robert Lewandowski y Marcus Rashoford no siguen, Ferran Torres apunta a salir y Lamine Yamal y Raphinha continúan en el equipo. El primero en llegar fue el inglés Anthony Gordon, al que ahora se suma Karim Adeyemi para darle un nuevo aire al ataque. Una ‘revolución’ liderada por Hansi Flick, que busca futbolistas idóneos para su estilo. «Flick es el principal motivo por el que estoy aquí. He hablado con él y confía en mí… Me dijo que era un paso importante en mi carrera, porque el Barcelona es el club más grande. Le dije que estaba preparado para dar lo mejor de mí».

Adeyemi alaba a los campeones del mundo

Después de una temporada irregular en Dortmund, Adeyemi se quedó fuera de la lista de 26 convocados de Alemania para el Mundial. El nuevo fichaje blaugrana ha alabado a varios de sus nuevos compañeros que se han proclamado campeones del mundo con la selección española. «Es impresionante que el Barcelona tenga tantos jugadores en el equipo campeón. Esta experiencia les servirá para seguir ganando títulos en el futuro», ha argumentado. También ha tenido unas palabras para su nuevo socio en ataque, un Lamine Yamal que aspira al máximo galardón individual tras ganar el Mundial: «¿Porqué Lamine no va a poder ganar el Balón de Oro? Claro que puede.