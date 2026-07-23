El Athletic ya saca las garras ante el interés del Barça en fichar a Laporte

Aymeric Laporte se ha convertido en uno de los nombres propios de la gran defensa de España en el Mundial. El Barcelona ha mostrado un reciente interés en hacerse con los servicios del futbolista. Sin embargo, el nuevo entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, ha dejado clara su voluntad de tener al jugador en sus filas.

El equipo ya consiguió ganar el duelo por Nico Williams ante los azulgranas. En una comparecencia tras el partido amistoso frente a Sestao River, el alemán recuerda el caso y recalca que está deseando que el central vuelva: «Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros».

Terzic ha hecho los deberes durante el verano. El entrenador confirma que se ha mantenido el contacto con Aymeric Laporte, Nico Williams y Unai Simón durante el Mundial: «Es muy importante establecer una conexión con ellos aunque sea a distancia y que no vengan en agosto y escuchen mi voz por primera vez».

Los Leones tienen motivos para presumir después de que España haya ganado su segunda estrella, algo que recuerda el alemán: «Es muy especial, un orgullo para el vestuario tener a tres campeones del mundo. Forma parte de la historia del club. Estamos deseando recibirles y contar con ellos».

El Athletic ya espera a Laporte

El Barcelona tendrá que hacer un gran trabajo si quiere firmar al futbolista. Terzic está deseando ponerse manos a la obra, aunque dejará que los ganadores puedan aprovechar sus días de vacaciones: «Por ahora solo queremos que disfruten del momento. Es un momento muy especial para ellos, para sus familias y para nosotros como entrenadores y como equipo».