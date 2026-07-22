En el Ajax no dan crédito: pasan los días y no se concreta el fichaje de Ter Stegen con el Barça

El fichaje de Marc-André Ter Stegen por el Ajax podría desmoronarse en las próximas horas. Lo que parecía un acuerdo seguro y prácticamente cerrado por parte del club holandés con el Barça, está entrando en terreno pantanoso en los últimos días. Los problemas fiscales del portero alemán están alargando el cierre definitivo de su cesión y por Ámsterdam comienzan a perder la paciencia, dejando abierta la opción de romper la operación.

El acuerdo entre todas las partes era total desde hace ya días. Tanto Barça, Ter Stegen y Ajax parecían haber encontrado el camino hacia el mismo punto, todos estaban de acuerdo en los términos económicos que facilitarán su salida rumbo a Ámsterdam. Pero al parecer, detalles fiscales del futbolista están alargando el acuerdo y esto está generando una situación de incertidumbre que no gusta al club holandés.

La pelota está ahora en el tejado de Ter Stegen, el acuerdo del Barcelona y el Ajax es total. El club culé ha cedido mucho terreno para desprenderse de una parte del importante salario del portero alemán. Los culés pagarán la mayor parte de su salario pero la otra será cosa del Ajax. En ese punto está todo en orden, pero el aspecto fiscal que repercute en Ter Stegen es lo que está demorando el acuerdo.

Así, con este asunto por resolver, han ido pasando los días. El portero alemán ya tuvo que incorporarse a la pretemporada del Barcelona aún sabiendo que hará sus maletas sí o sí rumbo al Ajax, donde le espera Míchel, el mismo que apostó por él en el Girona en la segunda mitad de la pasada temporada.

Según apuntan en Mundo Deportivo, en el Ajax están sorprendidos por cómo se está desarrollando toda la situación. El acuerdo está cerrado con el Barça pero no entienden esta demora en los términos que repercuten a Ter Stegen, sobre todo porque éste no está dando ningún tipo de explicación al respecto.

Por el momento, el acuerdo y el interés sigue en pie y no existe una fecha límite por parte del Ajax para poner fin a esta oportunidad para Ter Stegen, sin sitio en el Barça. Lo que sí apuntan en el mencionado medio es que este acuerdo que existe en estos momentos entre todas las partes no va a durar todo el verano, no será «ilimitada». Es más, aseguran que tal y como está en estos momentos la operación, existen las mismas opciones para que se concrete como para que se rompa el acuerdo.

De hecho, el Ajax juega este viernes 23 el primero de los dos partidos clasificatorios para la Conference League ante el Vojvodina serbio, un doble partido a ida y vuelta que primero hará parada en Serbia. Ter Stegen no cuenta aún con el alta médica, aunque éste entrena regularmente en las instalaciones culé desde que comenzó la pretemporada, pero sí es cierto que en el Ajax tenían la esperanza, incluso el convencimiento, de que el portero estaría ya a las órdenes de Míchel cuando se disputara este partido…