Psicólogos concluyen: las personas que se muestran excesivamente agradecidas por pequeños favores no son simplemente agradecidas

Hay personas que dan las gracias prácticamente por todo. Agradecen cuando alguien les sostiene la puerta, cuando les sirven un vaso de agua, cuando reciben una respuesta a una pregunta e incluso cuando no han pedido ningún favor. Su «gracias» aparece de forma casi automática, hasta el punto de que muchas veces parece innecesario.

A simple vista, este comportamiento suele interpretarse como un signo de buena educación o de una personalidad especialmente agradecida. Sin embargo, quienes conocen bien a estas personas suelen descubrir que detrás de esa costumbre hay mucho más que cortesía. Los psicólogos, de hecho, llegan a una conclusión similar sin necesidad de conocer la historia personal de quien tiene este hábito: la forma en la que expresamos gratitud puede revelar aspectos profundos de nuestra personalidad y de nuestra manera de relacionarnos con los demás.

Aunque decir «gracias» es una de las normas básicas de convivencia, la psicología lleva años estudiando este gesto porque considera que puede ofrecer información valiosa sobre el bienestar emocional, la autoestima e incluso determinadas necesidades psicológicas.

La gratitud, una fortaleza que va mucho más allá de la educación

La gratitud es uno de los conceptos más investigados dentro de la psicología positiva durante las últimas décadas. Más que una simple fórmula de cortesía, los expertos la consideran una fortaleza personal que permite reconocer y valorar aquello que otras personas hacen por nosotros.

Incluso su origen etimológico resulta significativo. La palabra procede del latín gratus, que significa «agradable», «bien recibido» o «disfrutable», una raíz que ya refleja el componente emocional asociado al agradecimiento.

Para los psicólogos, expresar gratitud de forma sincera favorece las relaciones sociales, fortalece los vínculos y ayuda a desarrollar una visión más positiva de la vida.

Qué rasgos de personalidad tienen quienes agradecen constantemente

Uno de los modelos psicológicos más utilizados para estudiar la personalidad es el de los Cinco Grandes, desarrollado por los psicólogos Paul Costa y Robert McCrae. Según este modelo, las personas que suelen expresar gratitud con frecuencia acostumbran a obtener puntuaciones elevadas en dos rasgos concretos:

Amabilidad , relacionada con la empatía, la cooperación, la bondad y el altruismo.

, relacionada con la empatía, la cooperación, la bondad y el altruismo. Responsabilidad, vinculada al compromiso, la fiabilidad y el sentido del deber.

En muchas ocasiones, decir «gracias» refleja precisamente estas características. Son personas que valoran el esfuerzo ajeno, intentan mantener relaciones armoniosas y prestan atención a los pequeños gestos cotidianos.

Los beneficios demostrados por la ciencia

La ciencia también ha comprobado que practicar la gratitud tiene efectos muy positivos sobre la salud.

Uno de los estudios más conocidos fue publicado en 2003 por los psicólogos Robert Emmons y Michael McCullough. Tras analizar los hábitos de distintos participantes, comprobaron que quienes practicaban la gratitud de manera habitual mostraban mayores niveles de optimismo, una mejor percepción de su salud física y una mayor satisfacción con la vida.

Las investigaciones posteriores han reforzado estas conclusiones. Diversos estudios realizados por investigadores chinos han encontrado una relación entre la gratitud, una mejor calidad del sueño y menores niveles de ansiedad.

Además, un metaanálisis publicado en 2023 en la revista Frontiers in Psychology concluyó que existe una asociación consistente entre la gratitud y una mejor salud mental, especialmente en lo relacionado con el bienestar psicológico y la reducción del estrés.

Cuando el «gracias» también puede esconder otras necesidades

Sin embargo, la psicología advierte de que este comportamiento no siempre responde únicamente a una actitud altruista.

Un estudio publicado en 2024 en la revista Personality and Individual Differences quiso responder a una pregunta poco habitual: ¿pueden las personas narcisistas ser realmente agradecidas?

Para ello, los investigadores analizaron a 462 participantes diferenciando cuatro tipos de narcisismo, entre ellos el llamado narcisismo comunitario, una variante menos conocida.

Estas personas construyen su identidad alrededor de una imagen de generosidad, ayuda y compromiso con los demás. Aparentemente muestran una gran amabilidad, pero, según los autores, muchas veces ese comportamiento responde a una necesidad de obtener reconocimiento y validación social.

Los investigadores observaron que este tipo de narcisismo mantiene una relación positiva con determinadas formas de gratitud. En otras palabras, algunas personas pueden utilizar los agradecimientos y las muestras de amabilidad como una herramienta para reforzar la imagen que proyectan hacia los demás.

Eso no significa que todas las personas que dicen «gracias» constantemente escondan este rasgo de personalidad. Al contrario, en la mayoría de los casos se trata simplemente de individuos educados, empáticos o acostumbrados a valorar el esfuerzo ajeno. Sin embargo, el estudio recuerda que la intención que hay detrás del mismo gesto puede variar enormemente de una persona a otra.

Un gesto sencillo que puede decir mucho

La psicología coincide en que la gratitud es una de las emociones más beneficiosas para el bienestar y para las relaciones humanas. No obstante, también recuerda que ningún comportamiento puede interpretarse de forma aislada.