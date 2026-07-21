La última de Laporta: Adeyemi lleva una semana en Barcelona y aún no ha sido presentado ni puede entrenar

El júbilo por el Mundial 2026, con la consecución del título de campeón por parte de la selección española, no olvida ni esconde que la vida tenga continuidad aquí en España. Hace ya casi una semana que llegó a Barcelona Karim Adeyemi, el que apunta a ser segundo fichaje del Barcelona, pero que aún ni se ha confirmado ni ha podido entrenar a las órdenes de Hansi Flick.

Adeyemi llegó a Barcelona el pasado miércoles 15, listo para firmar por el club culé, acompañado de familiares. El jugador alemán tomó un vuelo privado desde Dortmund para llegar a la Ciudad Condal y agilizar todo para ponerse cuanto antes a las órdenes de su compatriota, Hansi Flick.

El futbolista pasó la revisión médica el pasado jueves. Con todo en orden y el acuerdo cerrado con el Borussia Dortmund, todos esperaban que su anuncio se produjera antes del final de la semana, antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero éste no llegó.

El Barça cerró la operación por 22 millones de euros y hasta siete en variables, un pellizco que les asegurará a Adeyemi por las próximas cinco temporadas. Cabe destacar que el BVB se guardó también una plusvalía de una futura venta del 20% ó 30%, por lo que en caso de venta posterior el pastel tocaría repartirlo pese a todo.

Laporta, ocupado con el Mundial

Joan Laporta se las prometió muy felices con la operación de Adeyemi, pero tras una semana en tierras catalanas, el futbolista aún no es jugador del Barcelona pese a que todo parecía acordado y en orden. Una vez más, las dudas en torno a la gestión y fiabilidad del proyecto culé se disparan con casos anormales como éste, donde todo parece apuntar en la dirección correcta pero que, por algún motivo que no trasciende, no termina de concretarse.

Cabe destacar que el presidente culé, junto con Deco, han estados en Estados Unidos por la disputa del Mundial 2026, para ver la final entre España y Argentina que con tan buen sabor de boca ha finalizado para los intereses españoles y también culés, con gran presencia de jugadores del club blaugrana. Una vez que Joan Laporta y su director deportivo están en territorio barcelonés, se espera que la operación se termine cerrando.

En el Barcelona esperan, en cualquier caso, que Adeyemi sea anunciado oficialmente como nuevo jugador en las próximas horas y que, a partir de este miércoles o jueves, se ponga a las órdenes de Hansi Flick y comience a generar sinergias con sus nuevos compañeros.

Cabe recordar también que la plantilla culé jugará su primer amistoso de pretemporada este mismo viernes, en un duelo que disputarán en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante el Europa. Será ya este próximo lunes cuando una primera expedición blaugrana ponga rumbo a Inglaterra, donde Flick tiene planeado un pequeño stage en las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol.