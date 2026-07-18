Laporta responde a Gil Marin y fija el últimatum por Julián Álvarez: «Probablemente a finales de julio»

Joan Laporta ha respondido de forma directa a Gil Marín. El accionista mayoritario del Atlético de Madrid fue contundente y señaló que Julián Álvarez no saldría del club, ni por 100 ni por 200 millones de euros. El presidente del club, Enrique Cerezo, también recalcó que el argentino no se cambiará de camiseta.

Las afirmaciones no siempre se cumplen cuando se habla del mercado de fichajes. En unas declaraciones para Catalunya Radio, el presidente del FC Barcelona contesta al no rotundo de los rojiblancos: «¿Las palabras de Gil Marín? Respeto la opinión de todos. Hicimos una oferta por Julián y ahí está».

Laporta ya matizó que la oferta por el jugador no era infinita, pero tras las palabras del accionista ha decidido ser aún más concreto: «En algún momento, probablemente a finales de julio, diremos que la validez de esa oferta ha terminado».

El argentino fue muy directo con su futuro en el Mundial, ya que declaró que lo mejor para ambas partes era un traspaso. Sin embargo, el club no parece tener intenciones de prescindir de sus servicios. Por el momento, el Barcelona es el equipo más interesado, pero el Arsenal también ha tenido un acercamiento con los representantes del futbolista.

El perdón de la afición es complejo

Los colchoneros son muy críticos cuando un jugador no tiene interés en seguir vistiendo su camiseta. No obstante, en casos concretos como el de Antoine Griezmann se ha demostrado que sí que hay espacio para una segunda oportunidad. Enrique Cerezo también confía en que la relación pueda recuperarse: «En esta vida, menos alguna cosa que vosotros sabéis, todo tiene perdón».

El comunicado de Gil Marín mediante las redes sociales del club determinó la postura del equipo: «Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça… Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él».