Trump reabre el caso Balogun antes de la final y demuestra la parcialidad arbitral del Mundial

Donald Trump reunió a los presidentes de todas las federaciones participantes en el Mundial en la Trump Tower, con motivo del cóctel de gala de la Copa del Mundo. Durante el evento solicitó que Estados Unidos volviera a ser el anfitrión en el 2038 y también habló sobre el polémico caso Balogun.

La FIFA le retiró la tarjeta al delantero, que era una de las piezas clave del equipo y pudo jugar los cuartos ante Bélgica. Trump reconoció que llamó a Infantino para que revisaran la acción. Después de todo lo sucedido, destaca que pensaba que esta acción iba a generar tanta controversia: «No sabía lo que iba a pasar».

Tener la oportunidad de ser anfitrión en un Mundial supone una gran exposición. El presidente ya está trabajando para repetir en el 2038, pero con algunas modificaciones: «Estados Unidos debería organizar otra Copa del Mundo, pero sin México ni Canadá. Se ha hablado para hacerlo con otro socio. Con Gianni bromee de hacerlo con China».

Infantino estuvo presente en el cóctel y aprovechó para recalcar la importancia de Donald Trump: «Esta Copa del Mundo no habría sido un éxito tan increíble sin usted. Es el mayor evento social y cultural humano que la humanidad haya presenciado jamás».

España y Argentina pondrán el broche final

El partido definitivo aún tiene que jugarse. La Roja y La Albiceleste se enfrentarán este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Además, los aficionados podrán disfrutar de otro gran choque por el tercer y cuarto puesto. Francia e Inglaterra se verán las caras este sábado 18 de julio a las 23:00 (22:00 en las Islas Canarias).