La extraña pretemporada del Barça sin directivos supervisando al equipo

El Barcelona viajará este lunes a Inglaterra para su stage, donde pasará toda la semana antes de enfrentarse al Birmingham City el próximo viernes 31 de julio. Lo ha hecho sin ningún directivo encabezando la expedición. Estaba previsto que Rafa Yuste la liderara, pero ha habido un cambio de planes de última hora y, finalmente, durante los primeros días del stage no habrá ningún miembro de la directiva presente.

Deco será el primero en llegar el próximo miércoles 29 de julio. Mientras que Laporta, junto con otros miembros de su directiva, llegará el viernes 31, justo para el partido amistoso contra Birmingham City. Será el segundo partido de pretemporada para los hombres de Hansi Flick. El técnico alemán se ha llevado a tierras británicas a todos los jugadores del primer equipo disponibles, más algunos del filial y del juvenil que han trabajado con él durante estas semanas.

Entre ellos estará Fermín, que evoluciona favorablemente de su lesión y viajará junto al resto de sus compañeros. También podría estar Ter Stegen. Aunque su presencia es una incógnita, ya que está negociando su salida al Ajax y lo más probable es que se quede en Barcelona para cerrar su salida. Quien no estará seguro es Frenkie de Jong, que regresa este lunes a los entrenamientos, pero se quedará en la ciudad deportiva recuperándose de su lesión en la rodilla.

Otro que estará, pero no desde el inicio, es Raphinha. El brasileño se incorporará a lo largo de la semana al stage de Inglaterra. Un stage en el que no habrá directivos hasta el miércoles que llegue Deco. El motivo no es otro que la celebración de una junta directiva ordinaria el próximo martes 28, en la que podrían fijar la fecha para la Asamblea Extraordinaria para ampliar el crédito de Goldman Sachs del Espai Barça. La directiva solicitará a los socios su aprobación.

De ahí que ningún miembro de la junta directiva del FC Barcelona vaya a viajar con el equipo para seguir de cerca los entrenamientos del equipo en Inglaterra. Tan solo estarán Bojan Krkic, coordinador del área de fútbol, y Alejandro Echevarría, también miembro de la parcela deportiva que encabeza Deco como director deportivo.