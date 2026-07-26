Adeyemi, alto riesgo para el Barcelona: un historial de 19 lesiones en ocho años

Adeyemi se ha convertido durante este verano en el segundo refuerzo del Barcelona de Hansi Flick. El atacante alemán llega al cuadro culé para aportarle verticalidad, dinamismo y velocidad por banda. Un fichaje a buen precio, procedente del Dortmund, pero que esconde un riesgo alto que en el Barça asumen: las lesiones. Desde que es profesional, siempre ha sufrido una lesión como mínimo en cada temporada.

Adeyemi tiene 24 años, pues desde que tiene 16, siempre ha sufrido lesiones. Mínimo una cada temporada durante los últimos ocho cursos. Acumula hasta 19 lesiones en todo este tiempo en el fútbol de élite. En total ha estado 395 días de baja y se ha perdido 66 encuentros.

Es el alto riesgo que corre el Barcelona con el fichaje de Adeyemi. Las lesiones le han impedido durante su carrera explotar sus mejores cualidades. La mayoría de sus percances fueron musculares y le privaron de mantener una regularidad en el Dortmund o antes en el RB Salzburgo. Es un jugador muy explosivo y ese es su hándicap.

El historial de lesiones de Adeyemi

Adeyemi acumula un historial de lesiones importante en sus ocho temporadas como profesional. Son 19 lesiones desde la campaña 18/19 con el FC Liefering. Fue la primera, en el tobillo, y se perdió dos encuentros estando 32 días de baja, algo más de un mes.

Un curso después, en la 19/20, ya como jugador del RB Salburgo, sufrió una nueva lesión. Un desgarro de fibras por el que se perdió dos encuentros y estuvo 19 días de baja. También en Austria, en el curso 20/21, tuvo otra lesión muscular. Esta vez solamente se perdió un encuentro en 12 días de baja.

En la campaña 21/22 sufrió hasta cuatro lesiones entre el RB Salzburgo y la Selección alemana. Sufrió molestias en el aductor, una amigdalitis y otra lesión en el muslo. Se perdió hasta diez encuentros en 43 días de baja.

Otras cuatro lesiones más sufrió en la temporada 22/23 ya como jugador del Borussia Dortmund. Sufrió una lesión en el dedo del pie, otra en el pie y dos desgarros de fibras. Se perdió 20 encuentros y estuvo 119 días de baja. La temporada siguiente sufrió otras cuatro lesiones más entre problemas musculares y una rotura de ligamento de la sindesmosis. Se perdió 10 partidos y estuvo 68 días fuera de los terrenos de juego.

En la temporada 24/25 sufrió dos lesiones más de desgarro de fibras con el Dortmund y con Alemania, se perdió 17 encuentros y estuvo 72 días de baja. El curso pasado estuvo 30 días de baja y se perdió cuatro encuentros por problemas musculares y una nueva lesión en el tobillo.