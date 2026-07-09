Cuándo empieza la pretemporada del Barcelona: fechas, qué partidos amistosos jugarán…

El Barcelona vuelve al trabajo este lunes 13 de julio, en el que será el primer día de la temporada 2026-2027 del actual campeón de Liga. Hansi Flick recibirá a una plantilla que estará compuesta en mayor medida por futbolistas de la cantera y los jugadores del primer equipo que no han participado en el Mundial. Ya hay confirmado un amistoso que será el próximo 31 de julio contra el Birmingham City. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pretemporada del Barcelona.

El Barcelona 2026-2027 echa a andar este lunes 13 de julio con la clásica primera jornada del año que estará dedicada a las pertinentes pruebas médicas. A la espera de la conclusión del Mundial el próximo domingo 19 de julio, la ciudad deportiva culé será el primer escenario del stage que continuará en Saint George’s Park entre el 27 de julio y el 3 de agosto. Ahí, el próximo 31 de julio, el Barcelona disputará su único amistoso confirmado de forma oficial hasta la fecha contra el histórico Birmingham City de la Championship en el St. Andrew’s Knighthead Park. También está a la espera de cerrarse un amistoso contra el CE Europa en la misma ciudad deportiva el 24 de julio y un triangular el 8 de agosto contra Udinese y Nottingham Forest en Udine.

Hace unos meses se informó sobre un amistoso en Nairobi (Kenia) y otro en Rabat (Marruecos), pero de momento no hay nada confirmado. También se desconoce el rival y la fecha del Trofeo Gamper, que se disputará en el mes de agosto, posiblemente el día 19. También está en duda cuándo comenzará la Liga para el Barcelona, ya que el partido contra el Athletic, previsto para el 14 o 15 de agosto, se podría aplazar si hay presencia culé en las semifinales del Mundial. Esto se conocerá cuando se resuelvan las eliminatorias de cuartos de final.

Qué día empieza la pretemporada del Barça

La pretemporada del Barcelona arranca este lunes 13 de julio con una sesión de pruebas médicas que se realizarán en la ciudad deportiva.

Los partidos amistosos de pretemporada del Barcelona

A día de hoy sólo hay confirmado de forma oficial un amistoso del Barcelona en esta pretemporada que le enfrentará el próximo 31 de julio a las 20:45 horas contra el Birmingham City en el estadio St. Andrew’s Knighthead Park. En Mundo Deportivo han informado recientemente de un amistoso en la ciudad deportiva ante el CE Europa el 24 de julio y de un triangular el próximo 8 de agosto en Udine ante Udinese y Nottingham Forest.

Cuándo se incorporan los internacionales al Barcelona

Esto dependerá de cuándo caigan eliminados los jugadores que están presentes en el Mundial. A partir de ahí habrá que contabilizar alrededor de un mes de descanso. Así que, si hay presencia culé en la final del Mundial, habría que empezar a contar desde el domingo 19 hasta alrededor del 19 de agosto, a pocos días del nuevo inicio de Liga para los culés.

Qué día debuta el Barcelona en la Liga

Esto dependerá de si hay presencia de jugadores del Barcelona en las semifinales del Mundial. Partiendo de esta premisa, el duelo contra el Athletic que se debía disputar el sábado 15 de agosto o el domingo 16 en el Camp Nou se aplazará una semana. De esta forma, el Barcelona se estrenaría en Liga en la jornada 2 el domingo 23 de agosto en el Martínez Valero ante el Elche.