Los hoteleros de Mallorca piden «bajar la crispación» sobre el turismo en Baleares tras la manifestación

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha considerado este lunes que es el momento de «trabajar conjuntamente y de rebajar la polarización» que hay en la comunidad. En un comunicado, los hoteleros han opinado que las movilizaciones, como la que bajo el lema de Mallorca, al límite tuvo lugar ayer en Palma, «reflejan inquietudes sociales que deben ser escuchadas con atención, respeto y responsabilidad».

Según explican, las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos, la calidad de vida o el modelo de desarrollo son «legítimas y requieren respuestas estructurales», por lo que entienden que «este debe ser un punto de inflexión».

Según han opinado, Baleares necesita consolidar una respuesta «sustentada en el diálogo, la corresponsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos duraderos, basados en datos y propuestas sólidas, que permitan compatibilizar el bienestar de los residentes con la prosperidad económica y el liderazgo turístico» de Baleares.

La FEHM defiende que muchos de los retos que siguen ocupando el debate público llevan años formando parte de sus propuestas y han recordado que ya han reclamado «una mejor gestión del destino, una planificación territorial coherente y vertebradora, políticas de movilidad multimodal adaptadas a la realidad insular, gestión eficiente de los recursos, evaluación objetiva y rigurosa de la capacidad de carga por islas, mayor agilidad administrativa, ordenación clara de los distintos usos del territorio y, en definitiva, operar sobre la oferta turística para incidir sobre la demanda».

Se trata, según añaden, de cuestiones que afectan a la sociedad y que también condicionan la competitividad de todo el tejido empresarial de las Islas.

«Bajar el nivel de crispación que cuestiona la convivencia»

Por ello, consideran que reducir el debate público al decrecimiento turístico no solucionará el conjunto de déficits identificados en la comunidad, ya que «el alcance es mucho más amplio, debe despojarse de intereses políticos y bajar el nivel de crispación que tensiona la convivencia y polariza las posiciones».

Así, han señalado que, según datos de la Conselleria de Turismo, durante los últimos 12 años, las plazas hoteleras han crecido en torno a un 6%, mientras que las de alquiler vacacional lo han hecho un 176% y, por ello, alegan que el principal cambio estructural del modelo no se ha producido en el alojamiento hotelero, sino que ha tenido lugar una «expansión explosiva de otras modalidades del parque residencial».

La FEHM ha defendido la preservación de los usos urbanísticos y ha considerado imprescindible revisar el «exceso» de plazas que, ante la actual emergencia habitacional y el profundo cambio del contexto social y territorial, «deberían haber desaparecido».

Oferta ilegal

Según los hoteleros, la ordenación del territorio y la seguridad jurídica deben ser compatibles con el interés general y con el derecho a la vivienda. Por ello, consideran que la erradicación de la oferta ilegal debe ser uno de los cometidos prioritarios en los que centrar grandes recursos y esfuerzos.

Al mismo tiempo, defienden que Baleares se enfoque en políticas que favorezcan la diversificación económica. «No se trata de sustituir al turismo, sino de complementarlo con nuevas actividades que generen oportunidades, impulsen la innovación, aumenten la productividad y refuercen la resiliencia de nuestra economía», dicen.

En cuanto a la protesta de este domingo, la FEHM ha resaltado el comportamiento respetuoso de los asistentes y ha opinado que «lo vivido en los días precedentes» -en alusión a la detención de dos activistas en Santa Maria y al manual de Menys turisme, més vida- provocó un llamamiento de múltiples colectivos y administraciones para que imperara el civismo y, en consecuencia, fue el talante mayoritario.

No obstante, han lamentado «los episodios finales que empañaron el buen discurrir de la jornada» y han remarcado que Baleares es una «tierra abierta» en la que se recibe a personas que eligen esta comunidad para disfrutar.

«El reto de Baleares no es elegir entre turismo sí o turismo no. El reto es gestionar mejor el destino, planificar con visión, tomar decisiones valientes y trabajar unidos para preservar la calidad de vida de los residentes, la competitividad de las empresas y el bienestar de las generaciones futuras», han defendido antes de incidir en que «no es momento para proseguir alargando polémicas y enfrentamientos».