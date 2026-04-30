La Guardia Civil detiene al presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven italiano en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza al presunto autor del apuñalamiento de este pasado miércoles que causó la muerte la muerte de un joven italiano de 30 años (originario de Nápoles) en la zona de Platja d’en Bossa, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. Según ha informado la Benemérita, el arrestado tiene 45 años y también es de nacionalidad italiana, natural de la localidad de Avelino.

La detención se produjo unas horas después del asesinato, alrededor de las 21:30 de la noche. Numerosos agentes estuvieron varias horas investigando y entrevistando a testigos hasta que pudieron identificar y localizar al sospechoso. Por el momento se desconoce si los protagonistas se conocían de antes.

Los hechos se produjeron en torno a las 16:30 horas en la calle Alzines, según informaron fuentes sanitarias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061). En un primer momento, el aviso que recibieron los servicios de emergencia alertaba de la presencia de un varón inconsciente, aunque con signos vitales, lo que motivó la activación inmediata de una ambulancia medicalizada.

No obstante, a su llegada al lugar, los sanitarios se encontraron con un escenario mucho más grave de lo inicialmente comunicado. El joven presentaba una herida profunda en el lado izquierdo del pecho, presuntamente causada por un arma blanca, y ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, no fue posible revertir la situación, confirmándose finalmente su fallecimiento en el mismo lugar del suceso.

Según las primeras investigaciones, a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la principal hipótesis que barajan los agentes es la de un posible intento de robo que habría terminado de forma violenta. El presunto autor de la agresión huyó a la carrera tras el ataque.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron una gran cantidad de efectivos de la Policía Local de Sant Josep, así como unidades de la Guardia Civil, que asumieron la investigación del caso.

Los agentes siguen trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.