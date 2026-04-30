Muere apuñalado un joven italiano de 30 años tras un robo frustrado en la Platja d’en Bossa, en Ibiza

Un joven de nacionalidad italiana, de 30 años y originario de Nápoles (Italia), falleció este pasado miércoles por la tarde tras ser víctima de un apuñalamiento en la zona de Platja d’en Bossa, en el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia.

Los hechos se produjeron en torno a las 16:30 horas en la calle Alzines, según han informado fuentes sanitarias del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061). En un primer momento, el aviso que recibieron los servicios de emergencia alertaba de la presencia de un varón inconsciente, aunque con signos vitales, lo que motivó la activación inmediata de una ambulancia medicalizada.

No obstante, a su llegada al lugar, los sanitarios se encontraron con un escenario mucho más grave de lo inicialmente comunicado. El joven presentaba una herida profunda en el lado izquierdo del pecho, presuntamente causada por un arma blanca, y ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, no ha sido posible revertir la situación, confirmándose finalmente su fallecimiento en el mismo lugar del suceso.

Según las primeras investigaciones, a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la principal hipótesis que barajan los agentes es la de un posible intento de robo que habría terminado de forma violenta. El presunto autor de la agresión habría huido a la carrera tras el ataque, sin que por el momento haya sido localizado.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron una gran cantidad de efectivos de la Policía Local de Sant Josep, así como unidades de la Guardia Civil, que asumieron la investigación del caso. Los agentes trabajan ahora en la recopilación de testimonios y pruebas que permitan esclarecer las circunstancias exactas del suceso e identificar al responsable de la agresión. El homicida, de momento, sigue en libertad.