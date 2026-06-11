La ampliación de la ORA, que duplicará las plazas de estacionamiento de pago en Palma, se aplaza a 2027

La ampliación de la ORA, que duplicará las plazas de estacionamiento de pago en las calles de Palma, al pasar de 12.000 a 25.000, entrará en servicio en 2027. El Ayuntamiento está pendiente del desarrollo del sistema informático que permitirá incrementar la zona ORA en nuevos barrios como Foners, Pere Garau, Plaza de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta o Santa Catalina Nord.

Según ha apuntado el regidor de Movilidad, Toni Deudero, el proceso para su entrada en vigor discurre en paralelo en dos direcciones. Por un lado, la parte física, es decir, la que implica la instalación de las máquinas de la ORA y la correspondiente señalización.

Por otro, la puesta en marcha del sistema informático que permita su correcto funcionamiento, que es la que más está condicionando la ampliación. «No podemos pintar la zona azul, que la gente vaya a pagar y que la máquina no esté operativa porque el sistema informático no esté 100% cerrado», ha manifestado Deudero.

El deseo del Ayuntamiento es que la ampliación de estas zonas de aparcamiento tarifado, que afectará a alrededor de 100.000 ciudadanos y entre 40.000 y 60.000 vehículos, pueda estar lista en 2027.

«Entre octubre y diciembre empieza la renovación anual de las etiquetas de la ORA. Es un momento razonable para, tras haber probado la herramienta informática, ver si puede implementarse en ese momento».

Carril bici Blanquerna

Otro de los proyectos que el área municipal de Movilidad tiene por delante es la eliminación del carril bici de la calle Blanquerna, que se pretende desviar por la calle 31 de Diciembre.

«Es una decisión tomada y solo nos falta tener finalizado el proyecto técnico del trazado alternativo y disponer de la partida económica. Es lo que está provocando que no se haya eliminado ya, el no poder ofrecer todavía una alternativa a los ciclistas», ha expuesto Deudero.

La intención municipal, ha asegurado, es que el proyecto pueda ejecutarse a lo largo de los próximos seis meses, es decir, antes de que acabe el año.