Palma duplica el número de plazas de aparcamiento de pago en sus calles: de 12.000 a 26.000

Palma duplica el número de plazas de aparcamiento de pago en la calle: de 12.000 a 25.000, después de que la denominada comisión de seguimiento del servicio de estacionamiento regulado en superficie (ORA) haya aprobado este miércoles por unanimidad la propuesta de ampliación a la tercera corona de los barrios de la capital balear.

La medida permitirá extenderla a los barrios de Foners, Pere Garau, Plaza de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta y Santa Catalina Nord.

La propuesta también incluye, tras el correspondiente estudio técnico, los barrios de Son Oliva y Son Fortesa Sud, que inicialmente no estaban previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y cuya incorporación fue aprobada por el Pleno municipal.

La ampliación se ha definido tras un análisis técnico que ha tenido en cuenta factores como el nivel de ocupación del estacionamiento, la disponibilidad de transporte público y los flujos de tráfico.

El denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ya incluía la ampliación de la zona azul de pago en superficie. La citada comisión, integrada por el regidor de Movilidad, Toni Deudero; la gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), Lydia Pérez, y personal técnico del Ayuntamiento de Palma, es el órgano encargado de supervisar el funcionamiento del servicio.

En este sentido, la aprobación acordada constituye el trámite previo necesario para iniciar los trabajos y la tramitación de las autorizaciones que permitirán extender el servicio a nuevas zonas del municipio.

En total, el número de plazas reguladas pasará de aproximadamente 12.000 a más de 25.900, mientras que el número de expendedores aumentará de 404 a 570, con la instalación de 166 nuevos parquímetros.

El acuerdo habilita también las actuaciones previas necesarias para la implantación del servicio, como la señalización y pintura de las nuevas plazas, la ejecución de obra civil.

La instalación de los nuevos equipos se desarrollará de forma progresiva, combinando la obra civil —cimentación y anclaje— con la instalación y puesta en funcionamiento de los expendedores. La ampliación del ámbito de la ORA cuenta con una inversión aproximada de 1,36 millones de euros, incluida en los presupuestos de 2026 de la SMAP.

Esta inversión se ha destinado principalmente a la adquisición e instalación de los nuevos expendedores, así como a sistemas de control, software de gestión y otros recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.