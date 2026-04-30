Detenida por atracar con un cuchillo un salón de juegos de Palma y amenazar a una empleada: «Dame el dinero»

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer de origen español como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos, que se remontan al pasado mes de marzo, tuvieron lugar en un conocido salón de juegos de la ciudad de Palma, donde la arrestada irrumpió de forma violenta y «fuera de sí» para hacerse con el botín.

El suceso se desencadenó en torno a las 6:00 horas, aprovechando la baja afluencia de público de la madrugada. Según el informe policial, la ahora detenida accedió al establecimiento con el rostro cubierto para evitar ser identificada.

Además, no actuaba sola, la acompañaba una compinche y ambas emplearon un método premeditado para asegurar su huida, colocando un objeto en la puerta de acceso con el fin de franquearla y evitar que quedaran encerradas durante la comisión del delito.

Una vez en el interior, la situación escaló rápidamente. La detenida esgrimió un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con el que amenazó directamente a una de las empleadas. Con una actitud agresiva, se dirigió a la trabajadora bajo la orden directa de: «Dame el dinero».

La víctima, presa del pánico ante la amenaza del arma blanca, accedió a las pretensiones de las asaltantes y abrió la caja registradora. Tras apoderarse del efectivo, ambas mujeres abandonaron el local a la carrera, perdiéndose en las calles colindantes. Inmediatamente, la empleada alertó al 091, lo que movilizó a varias patrullas que realizaron una batida por la zona, aunque en aquel momento el resultado fue negativo.

Sin embargo, las pesquisas no se detuvieron. El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició una exhaustiva investigación que permitió identificar a una de las presuntas autoras.

Tras establecer varios dispositivos de vigilancia, los agentes lograron localizarla y detenerla el pasado lunes. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado ha decretado su ingreso en prisión provisional, mientras la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.