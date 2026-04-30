Fui a Mango a por un regalo para el Día de la Madre y salí con 5 vestidos que no me voy a quitar en toda la primavera

La nueva temporada viene con una renovación del armario en la que los vestidos vuelven a ocupar un lugar protagonista. Firmas como Mango apuestan por diseños versátiles que combinan elegancia, comodidad y tendencias actuales, pensados tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Desde cortes asimétricos hasta tejidos ligeros como el lino o acabados satinados, la colección refleja una clara intención de adaptarse a distintos estilos sin perder coherencia estética. Tienes 5 vestidos como regalo para el Día de la Madre.

En un momento en el que la moda busca equilibrar diseño y funcionalidad, estas propuestas destacan por su capacidad para adaptarse a diferentes contextos. Los consumidores europeos valoran cada vez más la versatilidad de las prendas, priorizando aquellas que pueden utilizarse en múltiples situaciones. A su vez, informes de la London College of Fashion subrayan la importancia de los tejidos de calidad y los cortes bien estructurados como elementos clave en la percepción de valor. En este contexto, los vestidos seleccionados se posicionan como opciones atractivas para quienes buscan piezas con personalidad y recorrido.

5 vestidos de Mango como regalo para el Día de la Madre

Vestido asimétrico fruncido lateral

El vestido asimétrico fruncido lateral con diseño midi en tonos naranja tostado y rojo apuesta por una silueta recta que se transforma gracias al fruncido lateral. El cuello drapeado aporta movimiento y sofisticación, mientras que la ausencia de mangas lo convierte en una opción ideal para eventos en climas cálidos. Su estructura sencilla permite jugar con accesorios más llamativos, convirtiéndolo en una base versátil para diferentes estilos.

El detalle del fruncido no solo añade interés visual, sino que también favorece la figura al crear un efecto de ajuste natural. A un precio de 49,99 euros, es una prenda pensada para quienes buscan elegancia sin excesos, con un aire contemporáneo que encaja tanto en cenas formales como en celebraciones más casuales.

Vestido asimétrico fular

En color marrón, este vestido midi introduce un elemento diferencial: el fular integrado en el cuello. Este detalle aporta dinamismo y permite reinterpretar el look según cómo se coloque. Las mangas asimétricas refuerzan esa sensación de diseño cuidado, mientras que la abertura lateral añade un toque sutil de sensualidad.

Se trata de una pieza que juega con el equilibrio entre estructura y fluidez, con un valor de 59,99 euros. El resultado es un vestido que destaca sin resultar excesivo, ideal para quienes buscan un punto distintivo sin renunciar a la sobriedad. Su versatilidad lo convierte en una opción interesante para eventos de tarde o noche.

Vestido lino evasé: regalo para el día de la madre

El lino vuelve a consolidarse como uno de los tejidos estrella, especialmente en propuestas de corte más holgado. Este vestido largo en color crudo que cuesta 49,99 euros, presenta un diseño evasé que favorece el movimiento y aporta frescura. El cuello halter y el cierre con lazo en la espalda añaden un toque delicado y femenino.

Además de su estética, destaca por su funcionalidad. El lino es un material transpirable y cómodo, lo que lo convierte en una elección acertada para los meses más cálidos. Este modelo encaja especialmente bien en contextos informales o eventos al aire libre, donde la comodidad es clave sin renunciar al estilo.

Vestido satinado cuello halter

Dentro de la colección Capsule, este vestido representa la opción más sofisticada y también de mayor coste, a 200 euros. Su tejido satinado y fluido, disponible en tonos como amarillo pastel, marrón y verde, crea un efecto elegante que se adapta a ocasiones especiales. El diseño entallado se complementa con un cuello halter y una capa desmontable que aporta volumen y versatilidad.

El carácter multiposición de esta prenda permite transformarla según el evento, lo que la convierte en una inversión interesante para quienes buscan una pieza más exclusiva. Además, el cuidado en el patronaje y los acabados refuerza su carácter premium dentro de la colección.

Vestido abalorios bordados: regalos del día de la madre

Este diseño corto en color verde incorpora detalles bordados con micro abalorios en tonos plateados, aportando un toque festivo y llamativo. Su corte entallado y el escote en pico estilizan la figura, mientras que los tirantes finos refuerzan su carácter delicado.

Es una opción pensada para eventos nocturnos o celebraciones donde se busca un look más impactante, y tiene un valor de 69,99 euros. Los abalorios añaden textura y brillo, convirtiéndolo en una prenda protagonista que requiere pocos complementos adicionales.