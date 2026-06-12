Joaquín Prat y Alexia Pla dan la bienvenida a su hija Jimena y comienzan una nueva etapa familiar

El presentador de televisión Joaquín Prat y su pareja, Alexia Pla, han celebrado uno de los momentos más importantes de sus vidas con el nacimiento de su primera hija en común, Jimena. La pequeña llegó al mundo el pasado 8 de junio de 2026 y la noticia fue confirmada por el propio comunicador durante una conexión en directo con su programa televisivo. La llegada de la bebé supone un nuevo capítulo para la pareja, que lleva varios años consolidando una relación marcada por la estabilidad, los proyectos compartidos y el deseo de formar una familia.

Durante su intervención, Joaquín Prat se mostró especialmente emocionado al hablar de la recién nacida. El presentador confesó que volver a experimentar la paternidad después de varios años le ha hecho revivir sensaciones que creía olvidadas. Según explicó, Jimena nació mediante cesárea y pesó algo más de tres kilogramos. Además, destacó una curiosa coincidencia familiar: la niña nació el mismo día que una de sus abuelas, una circunstancia que ha dado un significado aún más especial a la fecha.

Prat también quiso compartir algunos detalles sobre el estado de salud de Alexia Pla. Explicó que la madre se encuentra recuperándose favorablemente tras la intervención quirúrgica y que, aunque los primeros días requieren reposo y cuidados, la evolución está siendo muy positiva. El comunicador aprovechó para elogiar la fortaleza de su pareja y agradecer la atención recibida por parte del equipo médico que participó en el nacimiento de la pequeña.

Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuando recordó el primer contacto con su hija. Debido a que Alexia estaba siendo atendida tras la cesárea, fue él quien pudo realizar el conocido «piel con piel» con la recién nacida durante los primeros minutos de vida. Asimismo, explicó que también tuvo la oportunidad de darle el primer biberón, una experiencia que describió como profundamente conmovedora y que recordará para siempre.

La llegada de Jimena representa la culminación de un deseo largamente compartido por la pareja. En distintas ocasiones anteriores, Joaquín Prat había manifestado públicamente su ilusión por convertirse nuevamente en padre junto a Alexia Pla. El presentador llegó a reconocer que el embarazo había sido una noticia muy esperada y que ambos afrontaban la futura maternidad y paternidad con enorme entusiasmo. De hecho, cuando anunciaron que estaban esperando un bebé, compartieron un mensaje muy sencillo pero cargado de significado que reflejaba la felicidad que sentían por la nueva etapa que comenzaban.

La historia de amor entre Joaquín Prat y Alexia Pla comenzó en 2022. Aunque ambos han procurado mantener su vida privada alejada de los focos, con el paso del tiempo se ha sabido que se conocieron a través de amigos comunes y que desde el principio surgió una conexión muy especial. Su relación ha estado marcada por la distancia geográfica, ya que el periodista desarrolla su actividad profesional en Madrid mientras que Alexia ha gestionado sus proyectos empresariales entre Ibiza y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ambos han demostrado que la distancia no ha sido un obstáculo para consolidar su relación.

Alexia Pla, alejada del mundo de la televisión y del espectáculo, ha desarrollado una destacada trayectoria profesional en el ámbito de la medicina estética. Su discreción y su deseo de preservar la intimidad familiar han sido características constantes durante su relación con el presentador. Precisamente esa actitud reservada es uno de los aspectos que Joaquín Prat ha valorado públicamente en más de una ocasión.

La pareja también tiene previsto dar otro importante paso en su relación. Tras anunciar su compromiso matrimonial meses atrás, continúan adelante con sus planes de boda. Aunque todavía no se conocen detalles sobre la fecha del enlace, la llegada de Jimena ha reforzado aún más el proyecto de vida que ambos comparten.