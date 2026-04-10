La AEMET avisa de fuertes lluvias y tormentas para el fin de semana: lo que llega no es normal

Lo que llega este fin de semana no es normal, la AEMET avisa de fuertes lluvias y tormentas para estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de una forma sorprendente. Estaremos a merced de un giro radical en el tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de planes que pueden acabar pasados por agua.

Si durante la Semana Santa, hace solo unos días teníamos una gran variedad de planes al aire libre por hacer, lo que nos estará esperando ahora es un importante cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Estos días de fuertes lluvias y tormentas nos harán pensar que volvemos a un invierno con unas temperaturas muy parecidas a las que vamos a ver llegar en cuestión de horas.

Lo que llega este fin de semana no es normal

Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente puede acabar pasando un poco de todo. Tendremos un inicio del fin de semana que en algunas zonas ya parecerá casi normal, con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia.

Este fin de semana tendremos que despedirnos del buen tiempo y para hacerlo, pondremos la mirada a una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. De la mano de un giro radical que empezaremos a ver llegar, empezando por un descenso de las temperaturas que no llegará solo.

Lo hará acompañado de una previsión del tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. En su lugar, tocará ver qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que parece que las lluvias son cada vez más probables en casi toda España.

Avisa la AEMET de fuertes lluvias para el fin de semana

Este fin de semana tocará empezar a tener en consideración determinados cambios que llegan sin avisar, la AEMET no duda en darnos alguna que otra sorpresa con una previsión del tiempo que puede ser esencial. Estaremos a merced de un cambio que puede ser clave.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Precipitaciones abundantes en el norte y de intensidad fuerte y con tormenta en el sistema Bético. Nevadas a partir de los 800 metros en el Cantábrico, Ibérica norte y oeste de los Pirineos. Probables rachas muy fuertes en el valle del Ebro, sistema Central e islas Canarias. Descenso de las temperaturas extraordinario (más de 10 grados) en el noroeste y notable (más de seis grados) en amplias zonas de la mitad norte».

Unas alertas que responde a una previsión del tiempo con importantes novedades: «La entrada, tras un frente, de una masa de aire frío y húmedo por el noroeste peninsular dará lugar a un tiempo inestable y a una bajada importante de las temperaturas. El frente, que avanzará lentamente de oeste a este, dejará precipitaciones generalizadas, poco probables en Cataluña, en Baleares y en el litoral mediterráneo; las precipitaciones más abundantes se darán en el Cantábrico, en el sistema Central y en la Ibérica norte, y podrán ser de intensidad fuerte y con tormenta en la mitad sur peninsular, especialmente en el entorno del sistema Bético. Por otro lado, se esperan acumulados significativos de nieve en los principales sistemas montañosos del norte; la cota de nieve bajará hasta los 700-800 metros en la cordillera Cantábrica y a últimas horas en la Ibérica norte y oeste de los Pirineos. En Canarias predominarán los cielos nubosos, que dejarán precipitaciones débiles. Se esperan brumas y nieblas en los interiores de las regiones del Cantábrico. La presencia de polvo en suspensión puede dar lugar a precipitaciones con barro. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable (más de 6 grados) en la mayor parte de la Península, con caídas que podrán superar los 10-12 grados en el noroeste. Las mínimas también bajarán de manera acusada en la mitad norte, de forma notable en zonas de montaña, mientras que solo aumentarán en el oeste de Andalucía y en Murcia; las mínimas se alcanzarán al final del día en buena parte de la mitad norte. En los archipiélagos habrá pocos cambios. Habrá heladas en zonas altas de montaña de la mitad norte».