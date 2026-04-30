Golpe mortal en Llubí: un ciclista extranjero de 65 años muere tras chocar contra un coche en Mallorca

Accidente mortal en Mallorca. Un ciclista de nacionalidad neerlandesa, de unos 65 años, ha fallecido este jueves por la mañana tras verse implicado en un grave accidente de tráfico ocurrido en la carretera MA-3500, en el tramo que une Inca con Muro, a la altura del municipio de Llubí.

El siniestro se ha registrado en torno al kilómetro 2,5 de la vía cuando, por motivos que todavía se están analizando, un turismo ha colisionado de manera frontolateral contra el ciclista, que circulaba por la calzada en ese momento. El impacto ha provocado que la víctima cayera al asfalto, quedando en estado crítico.

Con suma celeridad, varias personas que se encontraban en el lugar han acudido a auxiliar al ciclista y han comenzado a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la espera de la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después, efectivos sanitarios del SAMU-061 han tomado el relevo en la asistencia, prolongando las maniobras de reanimación durante aproximadamente más de 30 minutos, aunque finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. El personal facultativo desplazado hasta el lugar lo único que ha podido hacer es certificar su muerte.

Hasta el punto del accidente se han desplazado numerosos recursos de emergencia, entre ellos patrullas de la Policía Local de Llubí e Inca, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como varias ambulancias de soporte vital avanzado (SVA) y soporte vital básico (SVB), además de unidades de coordinación y apoyo sanitario.

Según han informado fuentes próximas a la investigación del caso, el conductor del vehículo implicado fue sometido a las correspondientes pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo, descartándose la presencia de alcohol en sangre.

La investigación del accidente ha quedado a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que trabaja en estos momentos en la reconstrucción de los hechos para determinar con precisión la dinámica del siniestro y esclarecer las posibles causas que han provocado la colisión.