7 faldas de Zara, Mango, Stradivarius y Massimo Dutti para ser la reina de la primavera 2026

Las faldas se convierten en una de las prendas necesarias cuando suben las temperaturas, gracias a su frescura, comodidad y versatilidad. A diferencia de otras piezas, permiten una mayor circulación del aire, lo que las hace ideales para los días de calor sin renunciar al estilo. Además, su capacidad de adaptarse a distintos contextos las posiciona como una elección inteligente para cualquier armario. con estas 7 faldas de Zara, Mango, Stradivarius y Massimo Dutti estarás genial.

Esta temporada, las tendencias apuestan por tejidos ligeros, cortes fluidos y diseños que combinan practicidad con estética, consolidando a las faldas como protagonistas indiscutidas del vestuario femenino actual. Las marcas apuestan por cortes fluidos y diseños que favorecen el movimiento, consolidando a las faldas como una opción imprescindible para quienes buscan equilibrio entre confort y estilo en el día a día. Estas faldas más destacadas de esta temporada reflejan a la perfección el equilibrio entre tendencia, comodidad y versatilidad que buscan las mujeres hoy.

Anota bien: 7 faldas de Zara, Mango, Stradivarius y Massimo Dutti

Desde la elegancia fluida de la propuesta de Zara hasta la practicidad y frescura del diseño en algodón de Mango, ideal para el día a día, cada opción responde a distintas necesidades sin perder estilo.

Por su parte, Stradivarius aporta un toque sofisticado con su acabado satinado, mientras que Massimo Dutti eleva la propuesta con una falda de mayor estructura y calidad, pensada para ocasiones más elegantes.

En conjunto, estas cuatro piezas representan las claves de la temporada: tejidos ligeros, cortes favorecedores y una gran adaptabilidad a diferentes estilos y momentos del día.

Falda midi a rayas ZW Collection de Zara

Está confeccionada en hilatura con mezcla de viscosa (85%) y poliamida (15%)

Disponible por 35,95 euros, la falda midi a rayas ZW Collection es ideal para quienes buscan una prenda moderna con un toque clásico gracias a su estampado a rayas.

Su diseño con bajo en línea evasé aporta movimiento y estiliza la silueta, mientras que el cierre con cremallera oculta en costura mantiene una estética limpia y sofisticada.

Tejido ligero con buena caída

Cierre con cremallera oculta en costura

Diseño midi de tiro alto

Falda de algodón evasé de Mango

Por 29,99 euros, esta falda destaca por su comodidad absoluta. Confeccionada en 100% algodón, presenta un diseño largo y evasé con tiro medio, además de cintura elástica sin cierre, lo que la convierte en una opción práctica para el uso diario. Incluye forro (80% poliéster y 20% algodón) y está disponible en versión Plus, lo que amplía su accesibilidad.

Es perfecta para looks sencillos y frescos.

Cintura con goma elástica

Sin cierre, fácil de poner

Por 29,99 euros, la falda de algodón evasé destaca por su comodidad absoluta.

Falda midi satinada de Stradivarius

Esta falda midi de tiro medio, confeccionada en tejido con efecto satén (97% poliéster, 3% elastano), aporta un aire sofisticado y femenino.

Disponible en varios colores y con un precio de 29,99 euros, la falda midi satinada es una prenda versátil que puede adaptarse tanto a looks de día como de noche.

Su caída fluida y su acabado brillante la convierten en una opción elegante sin esfuerzo.

Falda midi vuelo con estampado geométrico de Massimo Dutti

Con un estampado de rayas y cierre mediante cremallera lateral, la falda midi vuelo con estampado geométrico está confeccionada en viscosa 100% tanto en el exterior como en el forro.

Disponible por 89,95 euros, destaca por su calidad y su diseño estructurado, además de contar con prenda a conjunto para lograr un total look.

Falda midi de flores de Zara: 7 faldas de Zara

Falda midi de tiro medio confeccionado en hilatura con algodón y lino. Bolsillos de plastrón en delantero. Detalle de estampación flora. Bajo acabado en línea evasé. Cierre con cremallera oculta en costura.

Falda algodón Mango

Tejido de algodón. Diseño largo. Diseño evasé. Tiro medio. Cintura con goma elástica. Sin cierre. Disponible Plus.

Falda pantalón de Stradivarius

Falda pantalón corta de tiro medio y detalle de abertura en el lateral. Cierre lateral con cremallera oculta en la costura. Disponible en varios colores.

Ideas de looks para combinar las faldas de Zara

Estilo urbano moderno

La falda de Zara funciona perfectamente con un top ajustado y zapatillas de suela gruesa. Puedes sumar una cazadora vaquera para completar el conjunto.

Look casual de día

Combina la falda de Mango con una camiseta básica blanca y zapatillas. Añade un bolso tote para un estilo cómodo e informal.

Conjunto de oficina

La falda de Massimo Dutti puede llevarse con una blusa ligera y sandalias o zapatos de tacón bajo. Ideal para un look elegante y profesional.

Look de noche

La falda satinada de Stradivarius es perfecta con un top lencero y tacones. Añade accesorios dorados para un acabado sofisticado.

Estilo veraniego

Cualquiera de estas faldas puede combinarse con sandalias planas y tops, creando looks frescos ideales para paseos o vacaciones.