Ana Obregón, muy preocupada por el ingreso de su íntima amiga, Susana Uribarri: «Ha sido un susto, le han encontrado…»

Han sido días especialmente complicados para Susana Uribarri. La conocida representante de artistas y una de las mujeres más queridas del entorno de Ana Obregón permanece ingresada en un hospital madrileño después de que unas molestias respiratorias terminaran derivando en un diagnóstico de neumonía.

La noticia ha provocado una gran preocupación entre familiares, amigos y compañeros de profesión. No en vano, Uribarri es una de las figuras más conocidas del mundo de la comunicación y la representación artística en España. Durante décadas ha trabajado junto a algunos de los rostros más populares del panorama nacional y ha construido una estrecha relación con numerosas personalidades del mundo del espectáculo.

Aunque las últimas informaciones invitan al optimismo, el susto ha sido importante. Todo comenzó cuando la representante acudió a realizarse unas pruebas médicas tras notar dificultades para respirar. Fue entonces cuando los especialistas detectaron una neumonía que obligó a su ingreso hospitalario para un seguimiento más exhaustivo.

Ana Obregón, volcada con su amiga

Una de las personas que más pendiente ha estado de la evolución de Susana ha sido su íntima amiga, Ana Obregón. La actriz y presentadora no ha ocultado la preocupación que ha sentido durante estos días por quien considera mucho más que una amiga. «Es mi amiga del alma, como una hermana para mí», ha asegurado visiblemente afectada.

Ana ha reconocido que el diagnóstico ha sido un mazazo para las personas más cercanas a Susana y ha descrito lo ocurrido como «un gran susto». Sin embargo, la colaboradora televisiva también ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al explicar que la evolución está siendo favorable y que la representante está muy bien atendida.

Durante sus declaraciones, la bióloga también ha puesto en valor una de las cualidades que más admira de Uribarri: su capacidad para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. «Hoy estaba hablando con ella y ya estaba deseando volver al trabajo», ha comentado entre divertida y resignada.

Una reacción que no sorprendió a quienes la conocen. Susana siempre ha destacado por su carácter luchador, su disciplina profesional y una energía inagotable que le ha permitido mantenerse durante años al pie del cañón.

Las palabras de Carlota Uribarri

Si hay alguien que está viviendo esta situación con especial intensidad, es su hija Carlota. La joven ha reconocido que las primeras horas fueron especialmente difíciles y que un ingreso hospitalario siempre genera incertidumbre. «Un hospital da mucho respeto», ha admitido.

Aun así, también ha querido destacar que la evolución de su madre está siendo positiva y que poco a poco comienzan a recuperar la tranquilidad. Carlota ha explicado además que Susana está permanentemente acompañada. Cuando ella no puede estar presente por motivos laborales, otros familiares y amigos cercanos toman el relevo para asegurarse de que no pase ni un momento sola. «No la estamos dejando sola en ningún momento», ha asegurado.

Un respaldo que está siendo fundamental durante la recuperación. Porque aunque quienes mejor la conocen coinciden en que Susana sigue manteniendo intacta su fortaleza y sus ganas de volver cuanto antes a la normalidad, también saben que esta vez necesita algo que no suele permitirse: parar, descansar y centrarse exclusivamente en recuperarse. Por ahora, ese parece ser el único objetivo. Recuperar fuerzas, seguir las indicaciones médicas y dejar atrás un susto que ha vuelto a demostrar el enorme cariño que despierta entre quienes forman parte de su vida.