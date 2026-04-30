El Rayo Vallecano va de cabeza a por la Conference

¡A un paso! El Rayo Vallecano tiene la final de la Conference League a sólo 90 minutos. Los de Iñigo Pérez se llevaron un triunfo muy trabajado, de alta tensión y muy merecido ante el Estrasburgo en la ida de las semifinales ante el Estrasburgo. Todo, gracias a un gol de cabeza de Alemao en el inicio de la segunda parte. Defenderán la semana que viene en Francia una renta en la que va depositado el sueño de todo un barrio y del que nadie se quiere despertar.

Se respiraba un ambiente histórico en Vallecas. El partido que toda la afición llevaba una vida esperando. Penúltima parada hacia la meta de Leipzig con un Rayo lanzado, que quiere ganar esta Conference. Enfrente un Estrasburgo con mucho físico, mucho despliegue y mucho gol, como ya demostró para darle la vuelta a la eliminatoria de cuartos ante el Mainz. Pero si hay algo que no tiene este barrio es miedo y los jugadores han entendido a la perfección la idiosincrasia de los suyos.

Al frente de la nave vallecana está un Iñigo Pérez empapado de lo que representa este club y salió con todo lo que tenía a su disposición. Sin Álvaro García, lesionado, pero con todo lo demás. Recuperaba para la ocasión a Batalla bajo palos, mientras que en el eje de la zaga aparecía Pathé Ciss como compañero de Lejeune, escoltados en los flancos por Ratiu y Pep Chavarría. En el centro del campo, Óscar Valentín llevaba las riendas junto a Unai, dando paso a un ataque de lo más peligroso, con Isi de enganche, Ilias y De Frutos en los costados y Alemao en punta.

Se volcaba Vallecas con los suyos dándoles un recibimiento espectacular y la respuesta que quiso otorgarles su Rayito era similar a la del AEK, donde marcaron en el primer minuto. Pero no fue posible. Este Racing de Estrasburgo es otra cosa. Liderados por un Emegha que no estaba dispuesto a perdonar una y que las tuvo con Ciss, con Ilias y con todo un estadio que se le echó encima desde el principio, el conjunto francés quería imponer su condición de líder de la fase de liga en el reducido campo de Vallecas.

Conseguían cerrar todos los huecos posibles gracias a la corpulencia de sus hombres de atrás, que además le tomaron bien la medida a Alemao. Aunque los franjirrojos lo intentaron, apenas tuvieron ocasión de inquietar la meta de Penders durante una primera parte en la que dominaron impulsados por la grada pero en la que no materializaron.

Alemao revienta Vallecas

Otra cosa fue la segunda mitad. Entonces salieron con el colmillo alfilado. Y en una falta en la frontal sobre Ilias, Vallecas entró en ebullición. Era el momento. No acertaron en el lanzamiento, pero en el córner posterior aparecía Alemao al primer palo para poner la cabeza y mandarla dentro. Explotaba el viejo feudo viendo a La Franja, a su Franja, tomando la delantera en la eliminatoria.

Conseguían, además, desconectar a un Estrasburgo que sí que había generado peligro en la primera parte del choque, pero que se veía incapaz de contener a un Rayo dispuesto a arrasar. Siguieron apretando, ante un equipo francés que terminó desquiciado y desquiciando a todo el mundo, elevando la tensión del partido al máximo. La tuvo Lejeune para dar una renta mayor a los vallecanos con un nuevo cabezazo sin oposición que salió centrado y directo a las manos de Penders. Tocará sufrir en Estrasburgo, pero valdrá la pena por un sueño inimaginable hace un año en Vallecas.