Giro en el futuro militar: drones en Alemania confirman que se está viviendo un cambio de paradigma sin precedentes

ARX Robotics ha desarrollado en Alemania unos drones no tripulados que no vuelan por el aire: junto con socios ucranianos, han puesto sobre la tierra el primer vehículo terrestre no tripulado (UGV) de combate. Este tanque funciona con inteligencia artificial y puede ser una revolución en lo que respecta al poderío militar alemán. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre drones terrestres que han inventado entre Alemania y Ucrania.

El conflicto en Oriente Medio ha puesto al planeta en alerta ante el temor a una posible gran guerra mundial que podría estar cerca. Ahora cobran sentido las palabras de Donald Trump hace unos meses en las que animó a los países que forman parte de la OTAN a destinar un 5% de su PIB al gasto militar. Muchos países de la Unión Europea, a diferencia de Pedro Sánchez, sí que escucharon al presidente de los Estados Unidos y se están rearmando ante las amenazas que pueden representar países como Irán, que ha demostrado en las últimas semanas su fortaleza militar.

Alemania, por ejemplo, hace unos meses dio un salto en lo que respecta a su aparato militar con la puesta en escena de una nueva remesa de drones terrestres. La empresa ARX Robotics, junto con otros socios ucranianos, presentó en 2025 el nuevo tanque no tripulado que funciona gracias a la inteligencia artificial. Esto puede suponer una revolución, ya que una de las grandes ventajas de este vehículo es que no pone en riesgo la vida de los soldados.

Alemania y su innovación con los drones

ARX Robotics ha bautizado a este vehículo terrestre no tripulado (UGV) de combate como Combat Gereon, y ha sido definido como «el primer contacto no tripulado». Marc Wiefeld, uno de los fundadores de la empresa y que trabajó durante 14 años en las Fuerzas Armadas Alemanas, presentó hace unos días este minitanque en la feria industrial Hannover Messe, en la que los países exhiben su poderío militar.

«Gereon ofrece excelencia robótica en las misiones más exigentes. Sus cargas útiles modulares, su movilidad todoterreno y su autonomía probada en misiones multiplican la productividad, aumentan la seguridad y se adaptan instantáneamente a las tareas críticas», informa la empresa de Alemania en su página web sobre estos drones terrestres que tienen las siguientes características:

Autonomía: Manual y autónomo

Rango de control: hasta 4 kilómetros.

Cámaras: visión nocturna térmica.

Velocidad: 15 km/h.

Tiempo de carga: 2,5 horas.

Rango: 40 kilómetros.

Horario de funcionamiento: 72 horas.

Capacidad de carga: 500 kg.

«Nuestras soluciones autónomas están diseñadas para mejorar la preparación para la defensa, aumentar la productividad comercial y brindar asistencia confiable en misiones humanitarias», cuentan desde Alemania sobre un nuevo vehículo no tripulado que tiene como objetivo «mejorar la seguridad y la preparación operativa con sistemas inteligentes y escalables que protegen a las personas y los recursos tanto en entornos militares como en aplicaciones comerciales cotidianas».

Euronews también recoge las declaraciones realizadas por otros expertos en defensa en esta feria militar celebrada en Alemania. Uno de ellos es Jannik Vieten, consultor de seguridad informática de la empresa de software alemana SySS. Este experto informático ha presentado en la feria «un pequeño sistema donde simulamos un modelo de represa utilizando un controlador Siemens y un miniordenador».

Este experto en la materia habla de los peligros de que los enemigos puedan acceder a los sistemas informáticos de las presas para abrirlas y provocar inundaciones dramáticas. «La presa podría ceder y el pueblo quedar inundado. El año pasado se dio un caso similar en Noruega, donde unos atacantes lograron encontrar una interfaz de control de una presa en internet, la abrieron y la dejaron funcionando durante varios días», cuenta sobre los peligros que pueden acechar en un futuro.