Italia y Alemania frenan el ataque de Sánchez contra Israel en la UE: rechazan romper el Acuerdo de Asociación

Alemania e Italia han frenado este martes a Pedro Sánchez dentro de la Unión Europea al rechazar frontalmente su propuesta de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. Berlín ha destacado que la misma es «inapropiada». Alemania e Italia rechazan las peticiones de suspender el acuerdo de cooperación de la UE con Israel, a pesar de la indignación por la guerra en el Líbano contra los terroristas de Hezbolá, financiado por la dictadura de los ayatolás de Irán, y la situación en el territorio palestino de Cisjordania.

España e Irlanda habían planteado la posibilidad de suspender el acuerdo de junio de 2000 en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha calificado la propuesta de «inapropiada».

El debate se ha abordado este martes en una reunión de ministros de Exteriores celebrada en Luxemburgo. El rechazo a la propuesta evidencia una vez más la profunda división entre los 27 miembros de la Unión Europea sobre cómo responder a la ofensiva israelí en Líbano contra los terroristas de Hezbolá y al deterioro de la situación en el territorio palestino de Cisjordania.

Madrid y Dublín defendían la necesidad de enviar una señal política contundente, planteando incluso la suspensión del acuerdo firmado en junio de 2000, que regula las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre la Unión Europea e Israel. A su juicio, el contexto actual —marcado por el aumento de víctimas civiles y las críticas de organismos internacionales— justificaría una revisión profunda del marco de relaciones con el Estado israelí.

Sin embargo, Berlín y Roma se alinearon para frenar esa vía. El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, calificó la propuesta de “inapropiada”, apostando por mantener abiertos los canales diplomáticos en lugar de adoptar medidas que podrían tensar aún más la relación. Italia se sumó a esta posición, defendiendo un enfoque más pragmático basado en el diálogo y la presión discreta.

La negativa de estos dos países, con peso clave dentro de la UE, deja la iniciativa sin recorrido inmediato. La suspensión del acuerdo requeriría unanimidad o, al menos, una mayoría cualificada que hoy por hoy parece lejana. Otros Estados miembros, aunque críticos con la actuación de Israel, tampoco se muestran dispuestos a dar un paso tan drástico.

El choque refleja no solo diferencias estratégicas, sino también sensibilidades políticas internas y prioridades geopolíticas distintas. Mientras algunos gobiernos consideran que ha llegado el momento de endurecer la postura, otros temen que una ruptura formal debilite la capacidad de influencia europea en la región.

Por ahora, la Unión Europea mantiene su equilibrio inestable: endurece el tono en sus declaraciones, pero evita medidas que supongan una ruptura real con Israel. Un escenario que, lejos de resolverse, anticipa nuevos enfrentamientos diplomáticos en Bruselas a medida que evolucione el conflicto.