El tuit que retrata a Sánchez tras la confesión de Aldama: «En política, como en la vida, quien calla otorga»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó el 21 de septiembre de 2016 un mensaje en la red social X –entonces Twitter– en el que mostraba su preocupación por el «silencio» de Mariano Rajoy «ante los casos de corrupción de su partido», el PP. El entonces secretario general del PSOE y líder de la oposición, afirmó en su publicación que «quien calla otorga», y casi 10 años después, el mensaje se ha hecho viral y retrata a un Sánchez que guarda silencio tras la confesión del empresario Víctor de Aldama en el juicio del Tribunal Supremo.

Sánchez, que dimitiría dos semanas después como secretario general del PSOE tras una crisis interna del partido, se animó a cargar contra Mariano Rajoy, entonces presidente en funciones del Gobierno. «Me preocupa el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido. En política, como en la vida, quien calla otorga», publicó, junto a una instantánea de un acto de la formación socialista.

Me preocupa el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido. En política, como en la vida, quien calla otorga. pic.twitter.com/vIRHyJh1vw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 21, 2016

Una década después, Sánchez queda retratado por la hemeroteca y por un comentario en el que acusa a Rajoy de algo que él ha reproducido con la corrupción de su partido. El que fuera su mano derecha en el PSOE y ministro de Transportes en su Gobierno, José Luis Ábalos, declara este jueves como acusado por un caso de corrupción en el que otro de los acusados, el empresario Víctor de Aldama, señaló al propio Sánchez como «el uno» de la trama.

Esta confesión, a falta de aportar pruebas, relaciona a Pedro Sánchez por una trama de cobro de mordidas a cambio de contratos públicos, en el que también está implicado el ex asesor ministerial de Ábalos, Koldo García. Víctor de Aldama, en su maratoniana declaración del miércoles en el Supremo, también insistió en la relación cercana entre Koldo y Sánchez, hasta el punto de destacar que no le llamaba presidente, sino que se refería a él como «Pedro», y asegurar que «lo sabía todo» sobre lo que hacían los hoy acusados en el también denominado caso mascarillas.

Feijóo castiga a Sánchez

En ese «quien calla otorga» que publicó Sánchez en 2016 para señalar a Rajoy incidió este miércoles el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Tras conocer el contenido de la declaración de Víctor de Aldama, el dirigente del PP, aseguró que si Pedro Sánchez «a esta hora no se ha querellado, de inventada nada». En un acto en Roquetas de Mar (Almería), Feijóo valoró que «lo escuchado en el Supremo es gravísimo» y recordaba que «por primera vez» en el Alto Tribunal se ha señalado a un presidente del Gobierno como «‘el uno’ de una organización criminal, como encubridor y como cómplice de varios delitos».