Feijóo tras la declaración de Aldama: «Si Sánchez a esta hora no se ha querellado, de inventada nada»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Roquetas de Mar, en Almería, ha asegurado que «si Sánchez a esta hora no se ha querellado, de inventada nada».

Feijóo considera que «lo escuchado hoy en el Tribunal Supremo es gravísimo» y ha recordado que «por primera vez» en un tribunal se ha señalado a un presidente del Gobierno como «‘el uno’ de una organización criminal, como encubridor y como cómplice de varios delitos».

Durante su discurso en la localidad almeriense, el presidente popular ha denunciado que el sanchismo representa «corrupción, tráfico de influencias, prostitución pagada con dinero público» y ha comparado esta estapa del PSOE con la de los ERE de Andalucía. «No se puede volver a esa degeneración y España debe pasar página de ella cuanto antes».

En esa línea, también ha comparado lo que va a hacer María Jesús Montero, de lograr la Junta de Andalucía: «Hará lo mismo que Sánchez». «Gracias, pero no», ha sentenciado. «Montero representa el modelo que ya gobierna en España, el del PSOE, con españoles de primera y de segunda, el de la subida de impuestos, que no presenta presupuestos en toda la legislatura, los servicios públicos que no funcionan y el de la corrupción»

Mejoras para Almería

En el artril, Feijóo se ha comprometido a aprobar un Pacto del Agua, «porque en España no falta agua, faltan inversiones clave para que llegue a todo el territorio; y apostaremos por el mix hídrico que necesita Almería, para sumar soluciones: con infraestructuras, con desalación y con aguas regeneradas».

Además, ha asegurado que «el AVE llegará a Almería» porque, tal y como se ha comprometido, en su futuro gobierno, «Andalucía no será una tierra de segunda, y del mismo modo que decimos que ningún andaluz es menos que otro andaluz, decimos rotundamente que ningún andaluz es menos que cualquier otro ciudadano»

Para lograr todos estos compromisos, el líder popular ha vaticinado que «cuanto mejor resultado tenga el Partido Popular el 17 de mayo, mejores resultados tendrá Andalucía los próximos cuatro años», ha señalado. «El cambio que le vamos a dar a España será como el que le ha dado Juanma a Andalucía».