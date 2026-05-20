Rufián monta el show en el Congreso para llorar por la imputación de Zapatero: «Estoy jodido»

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha lamentado este miércoles en la sesión de control al Gobierno la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que está «jodido».

«Yo estoy jodido, lo reconozco. 88 páginas, 88, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo, yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros están en la calle y duermen en su casa, en gran parte por él (haciendo referencia a la amnistía concedida a los condenados por el procés), pero también tengo ojos en la cara, está muy bien escrito», ha señalado.

De igual manera, Rufián ha subrayado que existe una «cacería judicial» contra el ex presidente socialista. «¿Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda? Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?, y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también, pero señorías, la izquierda, es que somos otra cosa», dice Rufián.

En este contexto, ha preguntado a Sánchez «dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias». «Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces, pero que merece una respuesta», ha enfatizado Rufián, convencido de que «hay mucha gente de izquierdas en este país a la que, más allá de sus banderas, esto les rompe el corazón».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado al portavoz de ERC recordándole que el Ejecutivo ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación.

Además, Sánchez ha insistido en que los socialistas colaborarán con la Justicia y ha mostrado su «respeto a la presunción de inocencia» y todo su apoyo a Zapatero por el legado que dejó como presidente. «También quiero recordar que, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba José María Aznar o el señor Mariano Rajoy, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción», ha apostillado.