Aldama: «Me sorprendió la cercanía de Koldo con el presidente, le llamaba ‘Pedro’»

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo, en el juicio en el que están acusados tanto él como José Luis Ábalos y Koldo García, que le «sorprendió la cercanía de Koldo» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que se dirigía a él por su nombre de pila. Aldama asegura que el ex asesor de Ábalos decía que Sánchez «le debía mucho» y que por ello le trataba con esa cercanía.

Aldama, en su declaración en el Supremo, ha explicado que Koldo García le dijo que era «una oportunidad» acudir a un mitin en el Teatro La Latina que era «la presentación de Pepu Hernández para alcalde de Madrid», ya que iban a estar «todos los barones del partido», todos los ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El empresario acusado en el caso afirma que le dijo «en plan confianza» a Koldo que si no había «otro momento» para conocer a los dirigentes del PSOE, pero el que fuera asesor le insistió.

«Le ha hablado el jefe de ti», ha revelado Aldama, refiriéndose a José Luis Ábalos con este sobrenombre «por una cuestión de respeto», ya que era entonces el ministro.

«Llega ese fin de semana, me sientan en tercera fila, termina el mitin de Pepu Hernández y de la gente que sale a hablar, me levanto, me acerco a Koldo y me dice que me vaya con él a estancias detrás del teatro, que hay una zona privada donde el presidente me va a recibir», ha declarado Aldama sobre su encuentro con Pedro Sánchez.

A continuación, el empresario ha relatado que se colocaron en una «antesala antes de entrar al escenario, por detrás del teatro» y que ahí estaba Sánchez. Se quedaron, según Víctor de Aldama, solos Koldo y él con Pedro Sánchez, que le dedicó las siguientes palabras, siempre según la declaración. «Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias». Después, Aldama expresa que se hizo «una foto y un pequeño vídeo» con el secretario general del PSOE y que no habló «absolutamente nada más» con él.

Aldama ha dicho que evidenció que «la relación que tiene» Koldo con Sánchez «va mucho más allá, por cómo le trata y por cómo le llama», ya que «no le llama presidente, le llama Pedro».

«Yo le pregunto cuando salimos: ¿Cómo te refieres al presidente como Pedro?», ha dicho Aldama, a lo que Koldo, según el empresario, le contesta: «Me dice, Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho y él sabe por qué», cuenta que le contestó el ex asesor de José Luis Ábalos.