Feijóo señala a Sánchez por la corrupción: «El juicio a Ábalos es el juicio a su Gobierno»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha asegurado este miércoles, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, que «el juicio a Ábalos» es «el juicio al Gobierno» de Pedro Sánchez. El dirigente del PP ha denunciado que el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno está «sentado en el banquillo del Tribunal Supremo» mientras Sánchez no sabe ni que hay una huelga de médicos desde hace 10 meses.

En su intervención en la Cámara Baja, Feijóo ha mencionado a Sánchez «el comité federal donde le echaron de su partido». El presidente popular ha tildado de «espeluznantes» las imágenes de un «presunto pucherazo» que, dice, «fue el preludio de toda la carrera política» del actual presidente del Gobierno.

«En el fondo todo encaja», ha afirmado, justificándose en que Sánchez «no ha parado de perder elecciones», pero además «gobierna sin mayoría y sin Presupuestos». «Su respeto por la democracia es exactamente igual que al principio, ninguno», ha añadido Núñez Feijóo, antes de repasar «dos hitos» que coinciden este miércoles y que «retratan perfectamente» cómo ha gobernado Pedro Sánchez y el PSOE, según Feijóo.

«Mientras su mano derecha está sentada en el banquillo del Tribunal Supremo, hoy hay una nueva jornada de huelga de los médicos en España. El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno», ha asegurado el dirigente del PP. «Sólo por eso no merecería usted estar sentado ahí. Pero además, no soluciona los problemas de la gente. Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España. Llevan 10 meses en huelga», ha castigado, preguntando a Sánchez si sabe «cuántas operaciones y cuántas consultas se han anulado» y por qué el propio jefe del Ejecutivo y la ministra de Sanidad, Mónica García, «desprecian tanto a los médicos».

En una segunda intervención, Feijóo ha incidido en que «el presidente del Gobierno no sabe una palabra de Sanidad y por no saber no sabe ni que hay huelga de médicos desde hace 10 meses». A continuación, ha preguntado a Sánchez, retóricamente, si «le han escrito los médicos». «¿Se va a reunir con ellos?», le ha preguntado.

«Hace un año sufrimos el apagón total, hace 100 días el mayor accidente del tren de alta velocidad en la historia de España, con 46 muertos, llevamos 10 meses con la huelga de médicos. ¿Sabe cuánto ha incrementado la lista de espera en España?», ha dicho Feijóo antes de contestar que son «más de 2 millones de personas» las que siguen esperando «durante la huelga de médicos de su Gobierno» a que les atiendan. «No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la sanidad pública», ha completado Núñez Feijóo.