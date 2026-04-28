El Congreso vuelve a demostrar a Sánchez que está en minoría: tumba el decreto para prorrogar los alquileres

El Congreso de los Diputados le ha vuelto a demostrar a Pedro Sánchez que gobierna sin mayoría parlamentaria. El pleno ha tumbado el real decreto aprobado hace un mes para prorrogar los alquileres con la excusa de aliviar las consecuencias provocadas por la guerra en Irán.

El PP, Vox y Junts han tumbado este decreto que «favorece la ocupación y condena a los propietarios a una inseguridad jurídica». Por esta misma razón, el PNV se ha abstenido.

Con este decreto, Sumar pretendía que se prorrogaran de forma automática y extraordinaria hasta dos años los contratos de arrendamiento de viviendas habituales y se limitara la subida de los precios del alquiler a un 2% hasta, como mínimo, el 31 de diciembre de 2027.

Bustinduy ha suplicado a los grupos su voto a favor para salvar el decreto y ha acusado al PP de estar «dando la espalda a la ciudadanía». Ha asegurado que «la oposición no tiene argumentos para votar en contra» y ha arremetido contra los populares, Vox y Junts por su sentido del voto.

El ministro ha defendido el decreto alegando que esta medida «ahorrará a las familias y a los inquilinos más de 2.000 euros al año» y ha afeado a la oposición que «se ponga del lado de los especuladores y no de los ciudadanos». También ha puesto de manifiesto que, bajo su punto de vista, «lo que demuestra la votación de hoy es una increíble desconexión entre este Parlamento y los problemas de la ciudadanía».

Un nuevo decreto cada mes

Todos los socios del Gobierno, incluido Sumar y el propio ministro, han pedido al PSOE que «sea valiente» y apruebe un nuevo real decreto con el mismo texto, sin tener en cuenta la votación de hoy. Pablo Bustinduy pretende así lograr que la prórroga de los alquileres no decaiga, dando aire al Gobierno y ganando 30 días más para seguir negociando e intentar convencer a Junts.

Gabriel Rufián ha asegurado que la bandera que comparten PP, Vox y Junts es «solo el dinero». El republicano ha sacado un billete de 50 euros y lo ha dejado durante todo su discurso encima de la tribuna. Para Rufián, la votación de hoy es una «de las más dañinas que he vivido» y ha aprovechado para nombrar a los siete parlamentarios de Junts que han votado en contra y han logrado tumbar el decreto.

En la misma línea ha ido Óscar Matute, de EH Bildu, que ha exigido «sentido común» y «empezar a pensar en la gente». Matute ha agradecido al Ministerio de Derechos Sociales su disposición a negociar y el impulso del departamento de Bustinduy «para acabar con los mitos sobre el mercado de la vivienda», como por ejemplo que este mercado «está sustentado sobre pequeños propietarios».

Ione Belarra ha propuesto expropiar «las miles» de viviendas que tienen en cartera los bancos y los fondos de inversión: «Lo que debería hacer este parlamento es expropiar e introducir los pisos en el mercado bajo un alquiler social».

Sumar ha cuestionado que España sea una «democracia plena» y ha criticado a los socialistas por no haberse implicado en la negociación y a la ministra Isabel Rodríguez por no presentarse en el debate. Gerardo Pisarello también ha afeado a los diputados de Junts su voto en contra: «Votan en contra de los catalanes y a favor de los grandes tenedores».

PP y Vox: en contra

La oposición no ha tenido miramientos. Daniel Pérez Osma, del Partido Popular, ha recordado que el decreto es solo «un ejemplo más de que Sánchez tenía que ceder ante sus socios para seguir un día más en Moncloa». «Cada vez que intervienen en el mercado, hay menos oferta y más dificultades. A más intervención, menos vivienda y a más regulación, menos oferta», ha criticado.

Ha defendido que «frente al modelo de Sánchez, que ha expulsado a los jóvenes del mercado y ha convertido la emancipación en un privilegio», está el de Feijóo, con «más vivienda, más seguridad jurídica y más oportunidades». Pérez Osma ha defendido que el modelo popular «apuesta por construir más, por dar confianza y por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes”

Por Vox, Carlos Hernández Quero ha puesto de ejemplo a su hermana, que se verá obligada a cambiar de casa porque no va a poder afrontar el alquiler. La razón, ha explicado Quero, es por las políticas de vivienda del Gobierno.