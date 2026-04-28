Díaz llama desde la rueda de prensa de La Moncloa a salir a la calle contra el Congreso si tumba su decreto antidesahucios
"Hay batallas que se pierden en las Cortes pero están ganadas en la calle", asegura la vicepresidenta segunda
Atribuye el crecimiento de la "extrema derecha" a la persistencia del problema de la vivienda
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha utilizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa para hacer un llamamiento a salir a la calle contra el Congreso si los diputados tumban su decreto antidesahucios con medidas para proteger a los okupas.
La también ministra de Trabajo ha asegurado que «los derechos se ganan desde los Ejecutivos, sindicatos o colegios profesionales». «Si deciden tumbar la norma, pido a la ciudadanía que se movilice», ha espetado desde la mesa donde los ministros han comparecido este martes. A su vez, ha asegurado que no existe «ninguna decepción» porque «la decepción paraliza».
Díaz ha mandado un «mensaje a toda la ciudadanía». «No nos vamos a rendir», ha asegurado. «Hay batallas que se pierden en las Cortes, pero están ganadas en la calle», ha subrayado para justificar su llamamiento a la «movilización social».
«No es responsabilidad del Gobierno lo que pase esta tarde», ha indicado, atribuyendo que el decreto decaiga a los representantes que se niegan a apoyar el real decreto aprobado por el Gobierno después de un tenso Consejo de Ministros extraordinario para paliar las consecuencias de la guerra de Irán.
Yolanda Díaz ha asegurado que este fin de semana ha ido a correr con su hija y que muchos ciudadanos le han obligado a parar su actividad deportiva para hablar sobre el decreto de Vivienda. «Me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación, algunos son del PP». Por eso, ha advertido de la importancia del «debate y de la votación». «Quiero escuchar los argumentos de los que van a votar en contra», ha indicado, y ha invitado a los españoles a seguirlo también
Además, ha atribuido la falta de solución del problema de la vivienda al crecimiento de la «extrema derecha». «Esto es lo que alimenta a las extremas derechas», ha asegurado. «Si no solventamos el problema de la vivienda, tenemos un problema como españoles y españolas», ha indicado.
En esa misma línea, ha informado de que el período de «estos 30 días» en los que ha estado vigente este real decreto ha sido «útil para la gente». «Varias personas en mi equipo tenían rentas moderadas de 850 euros», ha detallado.
Decreto para proteger a okupas
El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo dos decretos para paliar los efectos de la guerra de Irán. Por un lado, se aprobó un paquete de rebajas fiscales y, en un decreto diferente, las ayudas a los inquilinos, que no cuentan con la mayoría en el Congreso. Un decreto similar decayó con el voto en contra de la mayoría de la Cámara Baja cuando intentó aprobarse junto a la revalorización de las pensiones.
Los ministros de Sumar se ausentaron del Consejo de Ministros extraordinario en el que iba a aprobarse el primer paquete de medidas por no incluir las ayudas a los inquilinos. Tras dos horas de negociación, ambas formaciones llegaron a un acuerdo para aprobar dos textos distintos y, así, aprobar la protección de los okupas en un texto diferente.
Ese segundo decreto incluía ayudas a los okupas y otras iniciativas, entre las que se encuentran la prórroga automática de más de 600.000 alquileres que decaen este año o la congelación de los precios del alquiler.
Los representantes de Sumar en el Consejo de Ministros se han volcado con la iniciativa y, pese a las escasas posibilidades de que se convalide en el Congreso, han tratado para sacar rédito político al decreto.