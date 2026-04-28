La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha utilizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa para hacer un llamamiento a salir a la calle contra el Congreso si los diputados tumban su decreto antidesahucios con medidas para proteger a los okupas.

La también ministra de Trabajo ha asegurado que «los derechos se ganan desde los Ejecutivos, sindicatos o colegios profesionales». «Si deciden tumbar la norma, pido a la ciudadanía que se movilice», ha espetado desde la mesa donde los ministros han comparecido este martes. A su vez, ha asegurado que no existe «ninguna decepción» porque «la decepción paraliza».

Díaz ha mandado un «mensaje a toda la ciudadanía». «No nos vamos a rendir», ha asegurado. «Hay batallas que se pierden en las Cortes, pero están ganadas en la calle», ha subrayado para justificar su llamamiento a la «movilización social».

«No es responsabilidad del Gobierno lo que pase esta tarde», ha indicado, atribuyendo que el decreto decaiga a los representantes que se niegan a apoyar el real decreto aprobado por el Gobierno después de un tenso Consejo de Ministros extraordinario para paliar las consecuencias de la guerra de Irán.

Yolanda Díaz ha asegurado que este fin de semana ha ido a correr con su hija y que muchos ciudadanos le han obligado a parar su actividad deportiva para hablar sobre el decreto de Vivienda. «Me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación, algunos son del PP». Por eso, ha advertido de la importancia del «debate y de la votación». «Quiero escuchar los argumentos de los que van a votar en contra», ha indicado, y ha invitado a los españoles a seguirlo también

Además, ha atribuido la falta de solución del problema de la vivienda al crecimiento de la «extrema derecha». «Esto es lo que alimenta a las extremas derechas», ha asegurado. «Si no solventamos el problema de la vivienda, tenemos un problema como españoles y españolas», ha indicado.

En esa misma línea, ha informado de que el período de «estos 30 días» en los que ha estado vigente este real decreto ha sido «útil para la gente». «Varias personas en mi equipo tenían rentas moderadas de 850 euros», ha detallado.