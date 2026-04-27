Feijóo señala el apagón como ejemplo de la degradación del sanchismo: «Necesitamos que España funcione»

Alberto Núñez Feijóo señala el apagón del pasado 28 de abril como un ejemplo más de la degradación del sanchismo: «Necesitamos que España funcione», ha asegurado al comienzo de la jornada organizada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con motivo del primer aniversario del cero energético que sufrió todo el país.

El líder popular ha descrito que «el colapso del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable» y ha señalado cómo se registraron una decena de avisos documentados sobre una «cascada de errores» y cómo fueron ignorados.

En su discurso, el presidente del PP ha criticado que un año después nadie en el Gobierno haya asumido responsabilidades. «Ninguna dimisión, sÓlo ha habido confusión, mentiras e insultos» y ha señalado a Sánchez, Ribera, Aagesen y Corredor como los máximos responsables: «Ninguno debería seguir en el cargo».

Entre las razones del cero energético, Feijóo apunta al presidente del Gobierno y su necesidad de vender un «récord propagandístico» de generación fotovoltaica, ignorando todos los avisos previos. «El resultado fue el mayor apagón de la historia reciente de España, con el coste social, económico y en vidas humanas que ello supuso», ha completado.

Como alternativa a esta «degradación», el popular apuesta por reforzar el sistema «para evitar otro apagón». «Queremos que los ciudadanos, que pagan más impuestos que nunca, tengan los servicios y las infraestructuras que merecen: fiables, seguros, de calidad».

Las 5 propuestas de Feijóo

El líder del PP considera que no estamos condenados «a una España empobrecida o degradada por la incompetencia ni por la corrupción» y por esa razón propone cinco medidas para evitar un nuevo episodio como el que España vivió hace un año.

Feijóo propone la ⁠combinación de fuentes renovables con las síncronas, es decir, seguir utilizando fuentes de energía generadas a partir de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares.

Esta medida, obliga a prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas, cuestión que «Europa ya está pidiendo a España», ha señalado el presidente popular. También plantea despolitizar Red Eléctrica para que este operador esté presidido por personas con capacidad demostrable en el ámbito de la energía y no «por personas cuyo currículum es pertenecer a un partido político».

Además, consideran los populares que Red Eléctrica debe estar sometida a las obligaciones de transparencia, por lo que impulsarán una reforma en este sentido. Por último, ante posibles episodios de este tipo, Feijóo reconoce que se deben establecer mecanismos de protección tanto para consumidores, como para la industria.