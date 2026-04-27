Feijóo no es Rajoy, Rajoy es Kitchen

El audio inédito que publica hoy OKDIARIO en exclusiva no deja mucho margen a la interpretación. Francisco Martínez, el hombre que ejerció como secretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes de Mariano Rajoy, afirma en una conversación privada que en la Operación Kitchen «hubo mucha iniciativa de Rajoy». Lo dice con la naturalidad de quien describe algo que vivió desde dentro. Lo dice, además, lamentando que los jueces hayan optado por dejar a la cúpula del PP fuera del banquillo y cargar la responsabilidad sobre los ejecutores del operativo. «Se sigue haciendo todo igual», concluye Martínez. Es el retrato de un hombre que siente que lo utilizaron y que pagó solo.

Esas palabras llegan apenas días después de que el propio Rajoy compareciese como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional y repitiese, una vez más, que no hubo «ninguna operación política» y que el operativo «se adecuó totalmente a la legalidad». Es la misma fórmula que empleó en diciembre de 2021 ante la Comisión de Investigación del Congreso, donde negó haber tenido conocimiento alguno de la Kitchen. La versión de Rajoy no ha cambiado en cuatro años. Lo que ha cambiado es que ahora existe una grabación de su ex número dos de Interior que la contradice.

Todo esto pertenece a una época del PP que ya no existe. Alberto Núñez Feijóo no estuvo en aquellos gobiernos. No aparece en ninguna pieza de la causa. No tiene ningún vínculo con el operativo ni con quienes lo ejecutaron ni con quienes, según Martínez, lo impulsaron. La Kitchen es un escándalo de Rajoy, —y de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no nos olvidemos— con dirigentes que trabajaron a las órdenes de Rajoy, y con responsabilidades que, si la justicia así lo considera, deberán depurarse a la cúpula del PP de Rajoy.

La justicia dirá lo que tenga que decir sobre Rajoy, Fernández Díaz, Martínez y el resto de los acusados. Para eso existe un tribunal y para eso hay un juicio en marcha. Lo que no necesita ninguna sentencia para ser evidente es que el PP de 2026 no puede seguir cargando con el peso de lo que hizo el PP de 2013. Y que Feijóo, para bien o para mal de la izquierda, no es Rajoy.