Enrique Gil (OHLA España): «Mejorar la conectividad supone mejorar la calidad de vida de la población»

Durante la Jornada I de INFRAESTRUCTURAS celebrada este martes 19 de mayo en el espacio coworking LOOM Azca, Enrique Gil, director de Contratación de OHLA, ha puesto el foco en la evolución del concepto de movilidad de las grandes ciudades y ha defendido que las infraestructuras deben entenderse desde una visión integrada. «Anteriormente, cada medio de transporte se analizaba individualmente y ahora todos están interconectados», ha explicado Enrique, quien ha insistido en que mejorar esa conectividad se centra directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Nodos intermodales

Gil ha destacado la importancia de los nodos intermodales, que son espacios donde se juntan distintos medios de transporte y que permiten reducir tiempos de desplazamiento, aumentar la seguridad y facilitar el acceso a empleo, educación u ocio. Según ha señalado, esta tendencia no está únicamente en Madrid, sino que se está desarrollando en las principales ciudades del mundo.

El responsable en España de OHLA ha repasado algunos de los proyectos internacionales más relevantes en que está trabajando actualmente su empresa. Entre ellos ha destacado el Purple Line de Washington, una nueva infraestructura ferroviaria de 25 kilómetros que conectará las afueras de la ciudad con algunas líneas de metro, tren y autobús. También ha hablado de la ampliación de la línea 1 del metro de Panamá y el proyecto ferroviario de alta velocidad que se está construyendo en Suecia.

Innovación en las infraestructuras

Enrique Gil también ha defendido la necesidad de ir avanzando hacia unos modelos de contratación más colaborativos y ha destacado el papel de la digitalización en el sector de la construcción. Gil ha explicado que las tecnologías como BIM, o la gestión inteligente de tráfico, ya están gestionando la planificación y el mantenimiento de las infraestructuras.