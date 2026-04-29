Fin definitivo a las diferencias entre los dos socios de la Galería Canalejas y el hotel de lujo Four Seasons, en Madrid, junto a la Puerta del Sol. OHLA ha asumido la propiedad única y la gestión integral e independiente de la Galería Canalejas de Madrid, en el marco del acuerdo alcanzado con su socio, Mohari Hospitality, para la división del Complejo Canalejas, incluyendo la refinanciación de 63 millones de euros.

De esta forma, se da continuidad al acuerdo preliminar anunciado por ambas compañías en octubre de 2025, por el cual OHLA mantenía la parte comercial y el aparcamiento, mientras que Mohari se quedaba con el hotel Four Seasons.

OHLA, que ha sido asesorada por Alantra y Pérez-Llorca en esta operación, asegura en un comunicado que continuará colaborando con Mohari en el marco de una relación «fructífera y constructiva» como propietarios de activos que se complementan.

«La propiedad única del activo facilitará una gestión más ágil y enfocada al crecimiento, impulsando nuevas oportunidades comerciales y reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales de lujo de Madrid», argumenta.

El acuerdo anunciado incluye la refinanciación para OHLA del tercio de deuda que mantiene asociado a los activos de la Galería comercial y el aparcamiento principal.

En concreto, ha llevado a cabo una refinanciación de proyecto asociado a los activos titulares de OHLA en el complejo Canalejas, por un importe total de 63 millones de euros, que ha sido destinado a la cancelación de la financiación anterior y a una línea para la inversión futura de la galería.

«Galería Canalejas Madrid se ha consolidado como el icono internacional del lujo en el corazón de la capital de España, ofreciendo una experiencia diferencial que integra moda, alta joyería, perfumería, cultura y patrimonio en un espacio contemporáneo único», resalta la compañía.

La galería reúne más de veinte firmas internacionales de lujo como Dior, Cartier, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Louis Vuitton, OMEGA, Rolex, Saint Laurent, Stefano Ricci, Tumi, Valentino y Zegna, además de la primera boutique en España de Tom Ford.

Fuentes cercanas a la operación señalan que la simplificación de la estructura societaria, hasta ahora compleja, permitirá acelerar la puesta en valor de Galería Canalejas, el activo con mayor potencial de revalorización del complejo.

La operación contribuirá a incrementar su atractivo para potenciales inversores, al contar con una estructura más clara que favorezca una mayor puesta en valor y abra la puerta a un mayor interés inversor en el futuro.