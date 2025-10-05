El lujoso centro comercial Canalejas de Madrid, situado junto a la Puerta del Sol de la capital, sufre también pérdidas por clientes insolventes, y también se tiene que apuntar provisiones por clientes de dudoso cobro. Controlado al 50% por OHLA y el fondo Mohari Hospitality, el vehículo inversor del millonario israelí Mark Scheinberg, en 2024 registró pérdidas por insolvencias de clientes por más de 1,85 millones de euros, mientras que la provisión por clientes de dudoso cobro rozó los cinco millones.

Aunque en 2024 la compañía gestora de Canalejas salió de pérdidas y registró un beneficio de 157.000 euros, su situación financiera pende de un crédito de 161 millones de euros que vence este año, como publicó este diario.

Una situación a la que contribuye los impagos de los clientes que sufre la compañía. En 2024 han aumentado ligeramente sobre lo registrado en 2023, algo lógico por el aumento también de los ingresos sobre el año anterior y por el incremento de la actividad de la empresa.

El año pasado la compañía se apuntó 1,855 millones de euros en la partida Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, donde se registra las pérdidas por las insolvencias de clientes. El año anterior, en 2023, esta partida tenía 1,795 millones y en 2022, 471.000 euros.

En cuanto a los clientes de dudoso cobro, la cifra provisionada en 2024 rozó los cinco millones de euros, frente a los 2,9 millones de 2023.

Durante 2024 la firma, propiedad de OHLA y el millonario israelí, ha mejorado todas las líneas de su negocio, lo que da pie a que también los impagos hayan crecido. La facturación de Canalejas superó los 91 millones de euros en 2024, un 29% más, y cerró el ejercicio con unos beneficios de 157.000 euros, los primeros desde que abrió sus puertas al público en 2022. En 2023 cerró con números rojos de más de 12 millones de euros.

Las tres líneas de negocio de Canalejas han aumentado sus ingresos en 2024. El hotel Four Seasons cerró el ejercicio con una facturación de más de 77 millones de euros -60,9 millones en 2023-; el centro comercial elevó sus ventas a 12,7 millones -8,9 millones en 2023-; y el parking facturó en 2024 algo más de 1,3 millones de euros -1,1 millones en 2023-.

Durante el año pasado nuevas firmas de lujo han abierto en Canalejas, aunque sigue sin completarse totalmente el espacio comercial. Se trata de las firmas Loué, Marc Cain, Tumi, Mr. AB., Tom Ford, Damiani y Panerai.

Sin embargo, los problemas entre los dos propietarios han sido constantes y OHLA busca comprador para su 50% desde hace tiempo sin que de momento haya encontrado una solución. La deuda de 161 millones que tiene que afrontar este año obliga a realizar una ampliación de capital o negociar una refinanciación.