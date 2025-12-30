El IBEX 35 se mantiene en 17.214,60 puntos tras alcanzar su máximo histórico

El IBEX 35 mantiene sus valores en la apertura del martes 30 de diciembre de 2025, situándose en 17.214,60 puntos, habiendo alcanzado su máximo histórico.

En la apertura, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.161,40 y un máximo de 17.215, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen negociado de 107,86 millones, lo que sugiere una fuerte actividad en el mercado.

En la apertura, el IBEX 35 avanza un 0,3% en la semana y se revaloriza un 45,7% en lo que va del año.

De este modo, el índice acumula dos jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Acerinox (0,81 %), CaixaBank (0,29 %) Banco de Sabadell (0,27 %) lideraron las subidas del día. También resaltaron Unicaja Banco (0,22 %) y Repsol (0,19 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Grifols (-0,55 %), Acciona (-0,48 %) y Ferrovial (-0,47 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. IAG (International Airlines Group) (-0,38 %) y Sacyr (-0,37 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Por volumen y resultados, Banco Santander ha protagonizado este periodo de apertura, con más de 4.856.370 millones de euros negociados y un beneficio neto de 12.574 millones de euros. También destacaron BBVA y Telefónica con sólidas cifras y rentabilidades por dividendo superiores al 2,99%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban movimientos negativos en la apertura: el DAX de Fráncfort cedía un 0,45%, el CAC de París retrocedía un 0,32%, el FTSE de Londres bajaba un 0,28% y el MIB de Milán se colocaba en -0,15%.

En el mercado de divisas, el euro se cotizaba a 1,1773 dólares, con una variación de -0,85%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 0,04% hasta los 87.691,11 dólares. La onza de oro troy se situaba en 4.387,30 dólares, con un incremento del 0,25%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un -2,57% y se sitúa en los 61,48 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 0,83% hasta los 58,07 dólares.