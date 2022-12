La movilidad debe ser un agente transformador para las grandes ciudades

Dentro del evento, Madrid, Capital De La Movilidad Sostenible, se ha celebrado la mesa de debate La movilidad del futuro, de la mano de sus protagonistas, en la que han participado Rafael Barbadillo, presidente de Confebus; Francisco Aranda, presidente de UNO Logística; Alfonso Sánchez, director gerente de EMT Madrid e Íñigo de la Serna, Madrid Green Urban Mobility Lab. Ha moderado el encuentro María Villardón, periodista de OKDIARIO.

Íñigo de la Serna ha recordado que “hace solo diez años había medios de transporte actuales que sencillamente no existían, la movilidad es una palanca de transformación clave, por eso no se puede ver ya como una política residual, ahora tiene una capacidad más integral; no puede contemplarse una política de movilidad sin tener en cuenta los recursos energéticos o el componente social”. Madrid tiene muchísimas cosas de las que sentirse orgullosa en materia de transporte, ha aseverado.

Para Francisco Aranda Madrid es un ejemplo de equilibrio de sostenibilidad de las empresas y de cuidado de la dimensión social en la esfera de la movilidad. Durante la pandemia, fue necesario someterse a una transformación urgente, reforzando y reorganizando las operaciones. De ese difícil periodo han emergido como grupo de empresas tecnológicas de logística urbana. En ese contexto, “el Ayuntamiento no solo es que lo haya asimilado, es que ha sido un apoyo en esa transformación, a partir de un diálogo abierto y permanente, que se ha concretado en una transformación razonable”, ha asegurado.

A ese respecto, considera que el proyecto que dirige Íñigo de la Serna es un ejemplo de cómo los sectores público y privado pueden trabajar mano a mano en la búsqueda de soluciones de movilidad sostenible. “Ese es el camino”, ha opinado.

Por otro lado, el empleo de big data para el diseño, planificación y gestión de zonas de carga y descarga adecuadas a las necesidades logísticas y la dinámica de las ciudades es un ejemplo de este tipo de iniciativa que ya está operativa en Madrid, donde se utiliza a partir de una aplicación móvil.

Rafael Barbadillo ha recordado que el transporte en autobús representa más del 52% del transporte colectivo en España y ha declarado que es necesaria la puesta al día de las estaciones de autobuses “auténticas puertas de entrada a nuestras ciudades”. Otra infraestructura fundamental desde su punto de vista son los carriles VAO en la entrada y salida de los centros urbanos, “sin un consumo excesivo de recursos”. Son dos retos, a los que suma y califica de “fundamental” la digitalización. La combinación de medios (de avión a autobús) con un mismo soporte digital para información multimodal al viajero es “el futuro”, aunque aún no se ha alcanzado.

En términos generales, habla de un futuro esperanzador, a pesar de que el sector se está recuperando del golpe que supuso la pandemia, sin que se hayan recuperado los valores previos, los del año 2019. “El autobús es el único medio de transporte colectivo que llega a todos los rincones del país”, ha razonado.

En palabras de Alfonso Sánchez, dentro del paquete de movilidad se están transformando áreas de aparcamiento, convertidas en ‘hub’ de movilidad con carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. También es un modelo de colaboración público-privada.

“Somos el único operador de Madrid, pero nuestro objetivo es ir más allá y considerar clientes a los usuarios, aunque no tengan alternativas, para que utilicen los autobuses de la ciudad porque son la mejor opción”, ha indicado. También se han propuesto que esos “clientes” creen cuentas para la utilización de todos los servicios (autobús, bicicleta…) y luego puedan ofrecerse los mejores servicios en función de sus demandas y prioridades. De hecho, ha destacado esa noción de “cliente”, con el acento en la calidad de lo que se ofrece.

Su equipo cuenta con operadores privados en instalaciones para carga de bicicletas, motocicletas o patinetes eléctricos, entre otras muchas iniciativas. Se han designado espacios para transporte de mercancías con cero emisiones, es una actividad intensa “más allá del autobús”, ha matizado. “Tenemos la mejor tecnología y los mejores autobuses -todos son accesibles, al cien por cien-; para nosotros la responsabilidad social corporativa es irrenunciable”, ha declarado.