OKDIARIO celebra su I Jornada de Infraestructuras para analizar los retos de la conectividad digital y la movilidad en España

El próximo martes, 19 de mayo, OKDIARIO celebrará su I Jornada de Infraestructuras, un encuentro concebido para analizar el papel estratégico de las infraestructuras en el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la transformación digital.

El contexto actual plantea nuevos desafíos. La competitividad ya no depende únicamente de carreteras, ferrocarriles u obra pública tradicional, sino también de la capacidad para desplegar redes digitales, gestionar grandes volúmenes de datos y garantizar una conectividad eficiente, sostenible y equilibrada.

Con esta jornada, OKDIARIO impulsará un espacio de reflexión y debate en el que instituciones, empresas y expertos del sector abordarán el presente de las infraestructuras y anticiparán los retos que marcarán su futuro.

El acto contará con la inauguración institucional de D. Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y será clausurado por D. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Programa – I Jornada de Infraestructuras