OKDIARIO celebra su I Jornada de Infraestructuras para analizar los retos de la conectividad digital y la movilidad en España
19 de mayo, Coworking LOOM Azca (Pl. Pablo Ruiz Picasso, 11)
El próximo martes, 19 de mayo, OKDIARIO celebrará su I Jornada de Infraestructuras, un encuentro concebido para analizar el papel estratégico de las infraestructuras en el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la transformación digital.
El contexto actual plantea nuevos desafíos. La competitividad ya no depende únicamente de carreteras, ferrocarriles u obra pública tradicional, sino también de la capacidad para desplegar redes digitales, gestionar grandes volúmenes de datos y garantizar una conectividad eficiente, sostenible y equilibrada.
Con esta jornada, OKDIARIO impulsará un espacio de reflexión y debate en el que instituciones, empresas y expertos del sector abordarán el presente de las infraestructuras y anticiparán los retos que marcarán su futuro.
El acto contará con la inauguración institucional de D. Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y será clausurado por D. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.
Programa – I Jornada de Infraestructuras
- 9:30 horas: Registro y acceso de asistentes.
- 10:00 horas: Bienvenida a cargo de D.ª Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO.
- 10:10 horas: Apertura institucional a cargo de D. Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid.
- 10:20 horas: Mesa redonda: «La infraestructura digital y los centros de datos en España»
- D. Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties.
- D.ª Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC.
- D. José Oriol, responsable de Data Centers en Iberdrola.
- Representante de Saint-Gobain.
- 11.10 horas: Pausa café.
- 11:30 horas: Mesa redonda: «Conectividad viaria, ferroviaria y metropolitana»
- D. Alberto Dorrego, socio responsable del área de Derecho Público y Regulación de la firma internacional de abogados Eversheds Shuterland.
- D. Enrique Gil, director de Contratación de OHLA España.
- D. Oriol Negrell, director para Europa de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras.
- 12:30 horas: Intervención de D. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
- 12:50 horas: Intervención institucional.
- 13:15 horas: Clausura del acto a cargo de D. José Luis Martínez-Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
- 13:25 horas: Cierre a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO.
- 13:30 horas: Cóctel.