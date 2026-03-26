Laurent Sengenes (Dacia) en las III Jornadas de OKMOTOR pide más «simplicidad» en las ayudas al cliente para vender más coches eléctricos.

El último debate de las III Jornadas de OKMOTOR, celebradas hoy jueves en el karting de Carlos Sainz en Madrid. Ha reunido a expertos como Laurent Sengenes, CEO de Dacia España; Ignacio Beamud, CEO de Mazda Automóviles España; y Óliver Fernández, director de Movilidad Eléctrica de Repsol, que han debatido bajo la premisa de: La movilidad del futuro, electrificación y los nuevos retos energéticos.

El primero en tomar la palabra ha sido el director de Movilidad Eléctrica de Repsol, que ha señalado la importancia de «descarbonizar, ese es el objetivo». Para conseguir el objetivo, Fernández ha afirmado que están «aportando todas las soluciones energéticas posibles, pero haciéndoselo lo más fácil posible a los clientes». Para ello, Repsol «ha desplegado la red de combustibles renovables más extensa de Europa», afirmaba Fernández. Aunque para Repsol la clave es, en este momento de cambios energéticos, «tratar de la misma forma al cliente que quiere consumir combustibles, combustibles renovables u otras opciones», como sentenciaba el director de Movilidad Eléctrica en las III Jornadas de OKMOTOR.

Ignacio Beamud, CEO de Mazda Automóviles España, ha apoyado al completo las palabras de Óliver Fernández, considerando como algo «esencial» la descarbonización del sector y recalcando la importancia de «poner al cliente en el centro». Para Beamud, es importante entrar con cautela en esta electrificación del sector y «no adelantarse a la demanda de los consumidores, introduciendo nuestros productos de una manera sensata», recalcaba Beamud.

El último en sumarse al debate ha sido Laurent Sengenes, CEO de Dacia España, quien entra preguntándose «¿cómo hicimos para olvidar a los clientes?», refiriéndose a la brusca introducción de la electrificación en el sector. Para remediar esta situación, el CEO de Dacia ha explicado que desde la empresa ofrecen «todas las energías». Aunque de entre todas estas energías destaca el uso del GLP, ya que les permite tener «un coste de uso más estable y gastan dos veces menos que con la gasolina». Además del GLP, también señala la fabricación de sus coches híbridos en nuestro país y el uso del coche eléctrico, al que ha señalado que tiene «la mejor calidad de España de coches eléctricos» por sus más de 15 años de experiencia. Sengenes ha dado esperanza sobre el futuro del coche eléctrico en España, aportando que «el 90% de los usuarios de coches eléctricos en España repiten por comodidad y por el bajo coste de uso».

Ninguno de los tres expertos ha notado ningún cambio en la demanda de coches eléctricos por la reciente situación geopolítica del estrecho de Ormuz. Aunque los 3 coincidían, como remarcaba Sengenes, en que es «un escenario» que tienen en mente. Sobre los cambios regulatorios en las políticas que envuelven a los coches eléctricos, Sengenes se mantiene positivo, sobre todo en el sistema de etiquetas, ya que permite «incentivar la compra de los coches eléctricos» y reduce los costes al cliente final. Aunque pide a la administración más «simplicidad» para que el cliente reciba las ayudas «en el momento de la compra» y sea más fácil vender coches. Sin embargo, para los tres, en la producción de coches eléctricos cada vez se disfruta de más flexibilidad.