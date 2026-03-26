David Huete (ZUNDER) en las III Jornadas de OKMOTOR: «La red de carga de coches eléctricos cubre al completo las necesidades de nuestro país»

Las III Jornadas de OKMOTOR han reunido este jueves 25 de marzo a las personalidades más importantes del sector de la automoción en España en el karting de Carlos Sainz en Madrid. En este evento, David Huete, director de Desarrollo de Negocio de Zunder, empresa dedicada a la carga de coches eléctricos, ha destacado la importancia de hacer políticas regulatorias para este tipo de coches, ya que «en unos años ocuparán cada vez más cuota de mercado».

Huete, sentado junto a Antonio González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, Alberto Olivera, CEO de Smart España, y Adrián Palumbo, CEO de Polestar España y Portugal, ha sido partícipe de un debate sobre el estado del sector en nuestro país junto a estas personalidades. Dirigiendo la discusión hacia la presencia del coche eléctrico en nuestro país, Huete ha afirmado que «desde hace 2 o 3 años la red de carga de coches eléctricos que está construida en España cubre al completo las necesidades de los usuarios de nuestro país». Para el CEO de Zunder, el sector de automóviles eléctricos «necesita más claridad y menos ruido», refiriéndose a las polémicas que han envuelto a los coches eléctricos desde su llegada a España.

Zunder se dedica a la instalación de infraestructuras de carga eléctrica para automóviles. Huete ha afirmado que solamente Zunder da «un 90 o 95% de cobertura en las principales autovías de España» y, además, ha sentenciado la polémica sobre el tiempo de carga afirmando que no es mucho mayor que «el de un coche de combustión, oscilando entre los 5 y 10 minutos». Este gran porcentaje de infraestructura hace que el próximo objetivo de Zunder no sea añadir más estaciones de carga, sino «reforzar la infraestructura eléctrica para prever lo que va a venir en los próximos años pero sin ser un problema a corto plazo», afirmaba Huete.

La evolución del coche eléctrico en España es el tema con el que Huete ha cerrado su debate en las III Jornadas de OKMOTOR. Poniéndose como ejemplo personal, nos ha contado que en 2018 tardó «6 horas en realizar un viaje desde Madrid a Badajoz», mientras que hace unos meses recorrió «5.000 kilómetros sin planificar dando la vuelta a Francia», destacando la evolución en la autonomía de los coches eléctricos.